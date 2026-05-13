Close Menu
Trending
mercoledì 13 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Agenda

Nato, delegazioni Assemblea Parlamentare a bordo della fregata Fasan. Presidente Cesa: “Grazie a Marina, pilastro dell’Alleanza

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Si è concluso oggi, a bordo della fregata Virginio Fasan, nel porto di Civitavecchia, il programma del Gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della NATO (GSM), svoltosi dall'11 al 13 maggio nel trentesimo anniversario dalla sua istituzione.

La visita ha rappresentato il momento conclusivo dei lavori, offrendo alle delegazioni parlamentari dei Paesi Alleati e Partner l'opportunità di osservare da vicino il funzionamento di una moderna unità della Marina Militare integrata nel dispositivo NATO e impegnata in uno dei pilastri della difesa marittima dell'Alleanza: sicurezza del Mediterraneo, sorveglianza, deterrenza e protezione delle linee di comunicazione marittime.

Le delegazioni sono state ricevute dall'Ammiraglio di Squadra Fabio Gregori, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, dal Contrammiraglio Cristian Nardone, alla guida dello Standing NATO Maritime Group Two, e dal Capitano di Fregata Simone Pitto, Comandante della Fasan.

"Desidero ringraziare, a nome di tutta la delegazione, il Comandante, gli ufficiali e i marinai per l'accoglienza che ci è stata riservata. La vostra professionalità rappresenta una prova concreta del fatto che la Marina Militare italiana è una delle eccellenze del nostro Paese e un pilastro credibile e affidabile della NATO", ha dichiarato Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl