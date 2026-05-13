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Sicilia

Scuola, Turano: «Grazie all’Ars saranno finanziati tutti i progetti di mediazione culturale ed educazione alimentare presentati dagli istituti siciliani»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - La prima riguarda l’attivazione, nelle scuole statali del primo e del secondo ciclo, di servizi di mediazione linguistica e culturale, ai quali vengono destinati ulteriori 323 mila euro, in aggiunta ai 300 mila euro inizialmente previsti, che hanno consentito di finanziare già 41 progetti. Le nuove somme permetteranno di finanziare altri 43 proposte, per un totale di 84 progetti. La seconda riguarda invece la promozione di attività di educazione e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, per i quali si aggiungono altri 420 mila euro. Le nuove risorse consentiranno di finanziare complessivamente 104 progetti, 84 in più rispetto ai 20 già ammessi e finanziabili con l'originaria dotazione finanziaria di 100 mila euro.

(AGENPARL)
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