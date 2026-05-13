Trasporti, Aricò e Savarino: «Da Ars sì a bus extraurbani gratuiti per lavoratori delle forze armate, di sicurezza e del Corpo forestale»

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - «Esprimo il mio compiacimento per l’approvazione di questo emendamento – sottolinea a sua volta l’assessore al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino – che per la prima volta contempla il personale in servizio nel Corpo forestale della Regione Siciliana tra i beneficiari delle agevolazioni riservate agli appartenenti alle forze armate e dell’ordine impegnate a garantire la tutela delle persone e dell’ambiente in cui viviamo».
In base al testo approvato, sarà l’assessorato per le Infrastrutture e la mobilità a stabilire, con apposito decreto, previo parere della competente commissione dell’Ars, le modalità di erogazione delle somme.