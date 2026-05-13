(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Roma, 13 mag. – "La notizia della drastica riduzione della produzione e del dimezzamento degli impiegati da parte di Electrolux rappresenta un dramma inaccettabile per centinaia di famiglie e per l'intero tessuto economico del nostro Paese. Di fronte a questa ennesima, gravissima crisi industriale, le dichiarazioni del Ministro Urso, che si limita a scaricare le responsabilità sul Green Deal europeo, appaiono non solo surreali ma profondamente irrispettose verso i lavoratori. Tutto suona come un maldestro e sconnesso tentativo di questo esecutivo di trovare un capro espiatorio esterno per mascherare l'assenza totale di una visione strategica e di vere politiche a tutela di quel "Made in Italy" che la maggioranza sbandiera esclusivamente in campagna elettorale. Invece di governare la transizione ecologica supportando le imprese e tutelando l'occupazione con investimenti strutturali e mirati, la destra al governo preferisce rifugiarsi nella solita propaganda vittimistica. La priorità dovrebbe essere quella di supportare i lavoratori italiani ed evitare che le imprese vadano via, riducendo ad un colabrodo il tessuto industriale. Invece, questo Governo prova sempre e solo ad attaccare in maniera insensata l'Europa. Basta dare la colpa a qualcun altro, prendetevi le vostre responsabilità". Così in una nota il senatore Orfeo Mazzella (M5s).
ELECTROLUX, MAZZELLA (M5S): SCARICABARILE URSO SURREALE
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