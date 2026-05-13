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Sicilia

Caro-carburanti, Schifani: «Via libera dell’Ars a emendamento che stanzia 30 milioni per contributi ad autotrasporto, agricoltura e pesca»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - «L'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'emendamento di iniziativa del governo regionale che stanzia 30 milioni di euro per finanziare contributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per le aziende agricole e per le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per gli aumenti di prezzo dei carburanti, dovuti alla crisi in Medio Oriente, tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026. Ringrazio i parlamentari siciliani, il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino per il lavoro sinergico che ha portato a questo risultato che testimonia la fattiva e concreta attenzione delle istituzioni regionali verso settori messi in difficoltà dal caro-carburanti». Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in merito alla norma votata favorevolmente nella seduta d'aula di oggi pomeriggio dal Parlamento regionale e presentata ieri a Palazzo dei Normanni.

Le agevolazioni saranno erogate dalla Regione Siciliana, nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato definito dalla Commissione europea. La dotazione finanziaria proposta per il 2026 è di 30 milioni di euro, dei quali 15 milioni destinati al settore dell'autotrasporto, 10 milioni al comparto agricolo e 5 milioni a quello della pesca. Le modalità di accesso e di erogazione dei contributi saranno definite dagli assessorati regionali delle Infrastrutture e mobilità e dell'Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, d'intesa con l'assessorato dell'Economia, previo parere della competente commissione dell'Ars.

gr/sb

(AGENPARL)
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