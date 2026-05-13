Tenerini e Amato: “Romito, bene i lavori Anas. Curioso che oggi il sindaco rivendichi ciò che ieri criticava

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Accogliamo con soddisfazione l’avvio dei lavori di Anas sul tratto del Romito, finalizzati al ripristino di condizioni di maggiore sicurezza e al superamento delle soluzioni provvisorie adottate nei mesi scorsi dopo i numerosi incidenti verificatisi al Boccale.
È una buona notizia per Livorno, per i cittadini e per tutti coloro che percorrono ogni giorno una strada tanto suggestiva quanto delicata. La sicurezza viene prima di tutto: prima delle polemiche, prima delle passerelle, prima delle ricostruzioni di comodo.