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Politica Interna

Sanità digitale, Cappellacci: “Ospedali virtuali a La Maddalena e Carloforte, una risposta concreta per portare cure nelle isole minori”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - “La sanità digitale rappresenta una risorsa straordinaria per portare la cura più vicino alle persone, soprattutto nei territori più fragili, nelle aree interne e nelle isole minori. Non sostituisce il medico, non sostituisce il rapporto umano con il paziente, ma può rendere l’assistenza più rapida, più accessibile e più continua”.

Lo dichiara Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.

“Per la Sardegna — prosegue Cappellacci — questa è una sfida decisiva. In particolare, è molto significativo che siano in fase di sviluppo progetti per la realizzazione di ospedali digitali a La Maddalena e a Carloforte, sull’Isola di San Pietro. Parliamo di comunità che vivono una condizione geografica particolare, dove la distanza dai grandi centri sanitari può incidere concretamente sui tempi di accesso alle cure”.

(AGENPARL)
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