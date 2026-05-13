ARRESTI MANIFESTANTI PRO PAL, MAGONI (FDI): “SU CORTEO PRO PALESTINA VIOLENZA ORGANIZZATA CONTRO LO STATO

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - VIOLENZA ORGANIZZATA CONTRO LO STATO"
MILANO – "Quanto accaduto durante la manifestazione pro Palestina del 22
settembre scorso a Milano è di una gravità inaudita e le misure cautelari
eseguite oggi confermano come non si sia trattato di semplice dissenso, ma
di violenza organizzata contro lo Stato, le forze dell'ordine e il
patrimonio pubblico". Lo afferma Lara Magoni, eurodeputato Fdi, commentando
l'operazione della Polizia di Stato che ha portato all'esecuzione di dieci
misure cautelari per i disordini avvenuti nei pressi della Stazione
Centrale di Milano durante il corteo per la Palestina del 22 settembre
2025. "La devastazione della Stazione Centrale, simbolo di Milano e bene
culturale di particolare interesse, rappresenta un attacco intollerabile
alla nostra identità e alla convivenza civile. Distruggere vetrate
storiche, utilizzare arredi urbani ed estintori come armi, tentare di
assaltare uno scalo ferroviario strategico: tutto questo non ha nulla a che
Fra