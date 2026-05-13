Close Menu
Trending
mercoledì 13 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

ARRESTI MANIFESTANTI PRO PAL, MAGONI (FDI): “SU CORTEO PRO PALESTINA VIOLENZA ORGANIZZATA CONTRO LO STATO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - VIOLENZA ORGANIZZATA CONTRO LO STATO"

MILANO – "Quanto accaduto durante la manifestazione pro Palestina del 22
settembre scorso a Milano è di una gravità inaudita e le misure cautelari
eseguite oggi confermano come non si sia trattato di semplice dissenso, ma
di violenza organizzata contro lo Stato, le forze dell'ordine e il
patrimonio pubblico". Lo afferma Lara Magoni, eurodeputato Fdi, commentando
l'operazione della Polizia di Stato che ha portato all'esecuzione di dieci
misure cautelari per i disordini avvenuti nei pressi della Stazione
Centrale di Milano durante il corteo per la Palestina del 22 settembre
2025. "La devastazione della Stazione Centrale, simbolo di Milano e bene
culturale di particolare interesse, rappresenta un attacco intollerabile
alla nostra identità e alla convivenza civile. Distruggere vetrate
storiche, utilizzare arredi urbani ed estintori come armi, tentare di
assaltare uno scalo ferroviario strategico: tutto questo non ha nulla a che
Fra

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl