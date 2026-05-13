Parte da Parma la prima “Piazza sul Futuro”: il percorso verso il lancio dell’Assemblea Nazionale sul Futuro 2027 

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - FUTURO IN CORSO: GIOVANI IDEE PER L’ITALIA
13 maggio 2026 | Ridotto del Teatro Regio, Parma
Parma diventa il punto di partenza di un percorso nazionale per mettere i “futuri” al centro delle decisioni pubbliche e private. Si è aperta oggi al Ridotto del Teatro Regio la prima “Piazza sul Futuro”, iniziativa di partecipazione civica promossa da Ecosistema Futuro (www.ecosistemafuturo.it), progetto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS ETS) in collaborazione con il Comune di Parma, all’interno del progetto di Parma EYC27, il Consiglio Locale Giovani e Factanza Media.
Il percorso che inizia oggi a Parma, quarta tappa italiana del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026, punta all’avvio dell’Assemblea Nazionale sul Futuro prevista nel 2027, anno in cui Parma sarà Capitale Europea dei Giovani. L’Assemblea, nei successivi tre anni, coinvolgerà 150–200 persone, in prevalenza under 35: coloro che quindi vivranno in futuro le conseguenze delle scelte di oggi.
“Stiamo vivendo un periodo di grandi cambiamenti climatici, tecnologici, demografici, politici e culturali. Per affrontarli dobbiamo imparare a immaginare il futuro. L’Italia è ancora bloccata in un dibattito di breve termine che impedisce di pensare politiche di lungo periodo. Ma un futuro diverso è possibile, se possiamo immaginarlo”, afferma Enrico Giovannini, Direttore Scientifico di ASviS e Chair del Comitato di Pilotaggio di Ecosistema Futuro.
Nel corso della mattinata è stata presentata la Costituente, composta da 40 giovani under 35 e 12 mentor provenienti dal mondo istituzionale, accademico e civile.
Questi i mentor: Giuliano Amato, già Presidente della Corte Costituzionale; Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a vita; Gianfranco Fini, già Presidente della Camera dei Deputati; Stefania Giannini, vice Direttrice Generale dell’UNESCO; Mario Monti, già Presidente del Consiglio dei Ministri e senatore a vita; Alessandro Pajno, già Presidente del Consiglio di Stato; Mariacristina Pisani, già Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani; Gaetano Quagliariello, già Ministro per le Riforme Costituzionali; Silvana Sciarra, già Presidente della Corte Costituzionale; Paola Severino, già Ministra della Giustizia; Raffaele Squitieri, già Presidente della Corte dei Conti; Tiziano Treu, già Presidente del CNEL.
“La Costituente è il primo tassello fondamentale del percorso verso l’Assemblea Nazionale sul Futuro” afferma Giulia di Donato, Coordinatrice Area Partecipazione di Ecosistema Futuro:“Questo è un esperimento molto importante, che permetterà di dialogare, attivare momenti di partecipazione civica attorno alle riflessioni sul futuro, ma anche di costruire un risultato concreto, un Manifesto contenente principi, valori e proposte concrete da consegnare entro il 2027 al Governo, al Parlamento e alle istituzioni europee”.
Il Manifesto sul Futuro sarà la sintesi dei contenuti raccolti durante il percorso delle Piazze sul Futuro, che attraverseranno il Paese nei prossimi mesi, costruendo momenti di confronto tra cittadini, imprese e istituzioni in vista dell’avvio dell’Assemblea Nazionale sul Futuro in programma nel 2027 a Parma.
“Sono orgoglioso che da Parma parta la Prima Piazza sul Futuro insieme ad ASviS, che è per noi un partner fondamentale – afferma Michele Guerra, Sindaco di Parma – L’impegno dei giovani è centrale: portano nelle città una diversità di pensiero indispensabile per affrontare questioni quali l’ambiente, i diritti, la pace e tutto ciò su cui si costruisce davvero il Futuro. I ragazzi chiedono alla politica di essere ascoltati, vogliono sentirsi protagonisti e partecipare alla costruzione del Futuro”.
Nel pomeriggio il percorso è entrato nel vivo del dibattito: oltre cento partecipanti, in larga parte under-35, che hanno su sei tavoli tematici dedicati alle principali sfide economiche e sociali: dalla casa all’emergenza climatica, dal lavoro all’intelligenza artificiale.
Le prossime Piazze sul Futuro saranno organizzate dall’ASviS a Milano, Agnone e Catanzaro.
Inoltre, organizzazioni della società civile, istituzioni locali, enti culturali, scuole, università e reti civiche; gruppi informali e comunità territoriali potranno candidarsi per costruire la propria Piazza sul Futuro, contribuendo a portare nella comunità un dibattito sul lungo termine (https://ecosistemafuturo.it/partecipazione/piazze-sul-futuro/ compilando il format oppure scrivendo a piazzesulfuturo@asvis.net).
Le iniziative devono avere una chiara attinenza con il tema del futuro, fare riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed essere coerenti con la missione di Ecosistema Futuro.
Testimonianze dei gruppi di lavoro.
Partecipante al tavolo di lavoro su “Educazione e Futuro“: Maria Chiara Brucia
Partecipante al tavolo di lavoro su “Casa e Politiche dell’abitare“: Valentina Chiesi
Partecipante al tavolo di lavoro su “Intelligenza artificiale e nuove tecnologie“: Christian Barretta
Partecipante al tavolo di lavoro su “Emergenza climatica e Territori“: Francesco Melega