(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - "Anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riconosciuto oggi il grande lavoro fatto sul dossier nucleare, un impegno che Forza Italia porta avanti dall'inizio della legislatura, decisivo per restituire all'Italia una prospettiva energetica moderna e competitiva. Grazie all'azione del ministro Pichetto potremo raggiungere risultati importanti e costruire le condizioni per il rientro del nucleare nel nostro Paese. Il ddl nucleare rappresenta infatti uno snodo decisivo per rafforzare l'autonomia energetica del Paese, coniugando sostenibilità, innovazione e crescita. Il nostro impegno è arrivare, attraverso il confronto parlamentare, a una normativa solida, aggiornata e capace di rispondere alle grandi sfide dei prossimi anni. La finalità è guidare l'Italia lungo un percorso di transizione energetica realistico e tecnologicamente avanzato, lasciandosi alle spalle pregiudizi ideologici e valorizzando tutte le fonti disponibili in un sistema energetico bilanciato, affidabile e sostenibile".
Nucleare: Squeri, bene Meloni, grazie a impegno Pichetto risultati important
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