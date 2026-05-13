Close Menu
Trending
mercoledì 13 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia nr. 1011 – Omicidio Bakary Sako a Taranto, dichiarazione del Presidente Matarrelli

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli esprime sconcerto e dolore per l'efferato omicidio di Bakary Sako, il lavoratore di 35 anni originario del Mali brutalmente aggredito e ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio: "La notizia della morte di questo giovane uomo, lavoratore impegnato come bracciante nella nostra campagna, ci lascia sgomenti. È una perdita che pesa come un macigno sulla nostra comunità".

Il Presidente rivolge un ringraziamento alla Magistratura e alle Forze dell'Ordine per l'attività incessante grazie alla quale, in tempi rapidissimi, hanno individuato i presunti responsabili, ma sottolinea con preoccupazione gli allarmi lanciati dagli inquirenti: "Dobbiamo ascoltare con estrema attenzione il monito della Procura. Il fatto che un gruppo di giovanissimi possa aver scelto una vittima basandosi sulla sua vulnerabilità o sul colore della pelle è un segnale d'allarme che non può essere ignorato. Quando la violenza coinvolge fasce così giovani della popolazione, siamo di fronte a una questione che deve interrogare tutti, istituzioni e comunità nel suo complesso".

A nome del Consiglio Regionale, Matarrelli ribadisce l'impegno fermo nel contrasto a ogni forma di criminalità: "La Puglia è una terra di accoglienza e dignità. I valori del nostro Statuto regionale rifiutano radicalmente ogni logica di razzismo, discriminazione e sopraffazione. Oggi più che mai è necessaria una rinnovata unità istituzionale per promuovere una cultura del rispetto e della legalità che sappia parlare ai nostri ragazzi. Esprimo profonda vicinanza ai familiari di Bakary in questo momento che tocca il cuore di tutti. Non resteremo indifferenti: la memoria di Bakary Sako merita giustizia e impegno concreto affinché simili tragedie non si ripetano mai più".

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl