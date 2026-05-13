Agenzia nr. 1011 – Omicidio Bakary Sako a Taranto, dichiarazione del Presidente Matarrelli

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli esprime sconcerto e dolore per l'efferato omicidio di Bakary Sako, il lavoratore di 35 anni originario del Mali brutalmente aggredito e ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio: "La notizia della morte di questo giovane uomo, lavoratore impegnato come bracciante nella nostra campagna, ci lascia sgomenti. È una perdita che pesa come un macigno sulla nostra comunità".
Il Presidente rivolge un ringraziamento alla Magistratura e alle Forze dell'Ordine per l'attività incessante grazie alla quale, in tempi rapidissimi, hanno individuato i presunti responsabili, ma sottolinea con preoccupazione gli allarmi lanciati dagli inquirenti: "Dobbiamo ascoltare con estrema attenzione il monito della Procura. Il fatto che un gruppo di giovanissimi possa aver scelto una vittima basandosi sulla sua vulnerabilità o sul colore della pelle è un segnale d'allarme che non può essere ignorato. Quando la violenza coinvolge fasce così giovani della popolazione, siamo di fronte a una questione che deve interrogare tutti, istituzioni e comunità nel suo complesso".
A nome del Consiglio Regionale, Matarrelli ribadisce l'impegno fermo nel contrasto a ogni forma di criminalità: "La Puglia è una terra di accoglienza e dignità. I valori del nostro Statuto regionale rifiutano radicalmente ogni logica di razzismo, discriminazione e sopraffazione. Oggi più che mai è necessaria una rinnovata unità istituzionale per promuovere una cultura del rispetto e della legalità che sappia parlare ai nostri ragazzi. Esprimo profonda vicinanza ai familiari di Bakary in questo momento che tocca il cuore di tutti. Non resteremo indifferenti: la memoria di Bakary Sako merita giustizia e impegno concreto affinché simili tragedie non si ripetano mai più".