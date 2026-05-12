(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - Martedì 12 maggio, alle ore 14, presso l’Aula del VI piano di Palazzo San Macuto, il Copasir – Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica – svolge l’audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, della vicesegretaria generale e direttrice per gli affari politici del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Cecilia Piccioni.
Copasir, martedì audizione Piccioni, vicesegretaria generale Ministero Esteri
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