Teheran avverte: “Qualsiasi fonte di minaccia contro l’Iran sarà un obiettivo legittimo”

Le forze armate dell’Iran hanno dichiarato che qualsiasi Paese che consenta l’uso del proprio territorio o spazio aereo per operazioni militari contro la Repubblica islamica sarà considerato un obiettivo legittimo.
L’avvertimento è stato lanciato dal portavoce delle forze armate iraniane, il generale di brigata Abolfazl Shekarchi, che ha ribadito la posizione di Teheran nel contesto delle crescenti tensioni regionali.
Secondo il generale, l’Iran rimane impegnato a mantenere relazioni di buon vicinato e a salvaguardare la sicurezza dei Paesi confinanti. Tuttavia, ha avvertito che le basi utilizzate da potenze ostili per lanciare attacchi contro il territorio iraniano diventeranno bersagli militari.
Shekarchi ha fatto riferimento alla guerra che Teheran attribuisce a un’aggressione condotta dagli Stati Uniti e da Israele, affermando che qualsiasi Paese che metta a disposizione infrastrutture, territorio o spazio aereo per tali operazioni sarà considerato direttamente coinvolto nel conflitto.
Il portavoce ha inoltre sottolineato che l’Iran aveva già dichiarato in precedenza che qualsiasi luogo utilizzato come punto di partenza per attacchi contro la Repubblica islamica sarebbe stato trattato come un obiettivo legittimo. Ha sostenuto che le forze armate iraniane hanno agito in linea con questa posizione colpendo basi utilizzate dagli Stati Uniti per operazioni militari contro il territorio iraniano.
Allo stesso tempo, Shekarchi ha affermato che Teheran continua a impegnarsi per evitare danni ai Paesi vicini, sottolineando che la sicurezza delle nazioni musulmane è strettamente legata alla sicurezza dell’Iran.
Secondo il portavoce, i Paesi che non consentiranno l’utilizzo del proprio territorio o delle proprie risorse per attacchi contro l’Iran non saranno presi di mira e manterranno la loro sicurezza.