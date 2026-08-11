Close Menu
Trending
martedì 11 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

Montalbano Elicona, la mistica di Battiato accende l’Argimusco: al via “Note di pietra

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - COMUNE
DI MONTALBANO ELICONA

COMUNICATO
STAMPA

Montalbano
di pietra"

È
stato il tributo a Franco Battiato, "L'alba dentro l'Eterno", ad
aprire "Note di pietra – Festival della musica nel borgo",
nell'area dell'Argimusco.

Protagonista
dell'appuntamento il Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco
Costa, che ha accompagnato il numeroso pubblico attraverso alcuni dei
brani più celebri dell'artista.
Inserito nell'VIII Festival
Lirico dei Teatri di Pietra, lo spettacolo rientra nel programma
delle iniziative dedicate agli 80 anni dalla nascita di Franco
Battiato e ha unito musica pop e lirica attraverso le melodie e i
testi più rappresentativi della sua produzione.

Il
concerto si è svolto tra le formazioni megalitiche dell'altopiano,
con l'Etna in eruzione sullo sfondo, in una cornice che ha unito
musica e paesaggio. "Note di Pietra: Festival della Musica nel
Borgo" è un progetto ideato dall'assessore al Turismo e alla
Cultura Fabio Truglio e organizzato dal Comune di Montalbano Elicona,
con il sostegno dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, guidato dall'onorevole Elvira Amata.
«Portare
l'opera di Battiato in questo luogo significa unire la grande musica
a uno dei siti più significativi del nostro territorio», ha
dichiarato il sindaco di Montalbano Elicona, Antonino Todaro. «La
partecipazione registrata per l'apertura di "Note di pietra"
conferma l'interesse per una proposta che punta sulla qualità degli
spettacoli e sulla valorizzazione del patrimonio locale. Un
ringraziamento va all'assessore Fabio Truglio e a quanti hanno
collaborato alla progettazione e alla realizzazione dell'iniziativa,
contribuendo alla riuscita dell'evento».
La rassegna proseguirà
nel centro storico: sabato 22 agosto, alle Torri del Castello Svevo
Aragonese, è in programma l'esibizione del cantautore Brian
sarà la volta di Anna Tatangelo.

Il
Sindaco

Avv. Antonino Todaro

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl