Montalbano Elicona, la mistica di Battiato accende l’Argimusco: al via “Note di pietra

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - COMUNE
DI MONTALBANO ELICONA
COMUNICATO
STAMPA
Montalbano
di pietra"
È
stato il tributo a Franco Battiato, "L'alba dentro l'Eterno", ad
aprire "Note di pietra – Festival della musica nel borgo",
nell'area dell'Argimusco.
Protagonista
dell'appuntamento il Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco
Costa, che ha accompagnato il numeroso pubblico attraverso alcuni dei
brani più celebri dell'artista.
Inserito nell'VIII Festival
Lirico dei Teatri di Pietra, lo spettacolo rientra nel programma
delle iniziative dedicate agli 80 anni dalla nascita di Franco
Battiato e ha unito musica pop e lirica attraverso le melodie e i
testi più rappresentativi della sua produzione.
Il
concerto si è svolto tra le formazioni megalitiche dell'altopiano,
con l'Etna in eruzione sullo sfondo, in una cornice che ha unito
musica e paesaggio. "Note di Pietra: Festival della Musica nel
Borgo" è un progetto ideato dall'assessore al Turismo e alla
Cultura Fabio Truglio e organizzato dal Comune di Montalbano Elicona,
con il sostegno dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, guidato dall'onorevole Elvira Amata.
«Portare
l'opera di Battiato in questo luogo significa unire la grande musica
a uno dei siti più significativi del nostro territorio», ha
dichiarato il sindaco di Montalbano Elicona, Antonino Todaro. «La
partecipazione registrata per l'apertura di "Note di pietra"
conferma l'interesse per una proposta che punta sulla qualità degli
spettacoli e sulla valorizzazione del patrimonio locale. Un
ringraziamento va all'assessore Fabio Truglio e a quanti hanno
collaborato alla progettazione e alla realizzazione dell'iniziativa,
contribuendo alla riuscita dell'evento».
La rassegna proseguirà
nel centro storico: sabato 22 agosto, alle Torri del Castello Svevo
Aragonese, è in programma l'esibizione del cantautore Brian
sarà la volta di Anna Tatangelo.
Il
Sindaco
Avv. Antonino Todaro