Aun 4 gennaio 2025 ( pag 2)

domenica 4 Gennaio 2026
Umbria

4 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 4 Gennaio 2026

(AGENPARL) – Sun 04 January 2026 Cordoglio della Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e della
Giunta regionale per la scomparsa di Arnaldo Caprai
(Aun) – Perugia, 4 gen. 026 – La Presidente della Regione Umbria, Stefania
Proietti e la Giunta regionale esprimono il più profondo cordoglio per la
scomparsa di Arnaldo Caprai, figura di primo piano dell’imprenditoria umbra
e instancabile promotore delle eccellenze del nostro territorio.
“Con la scomparsa di Arnaldo Caprai l’Umbria perde un uomo di straordinaria
visione che ha saputo con tenacia portare avanti e innovare la tradizione
manifatturiera e quella vitivinicola- ha dichiarato la Presidente Proietti-
Dalla storica attività nel settore tessile alla felice intuizione nel mondo
del vino, Caprai è stato un vero e proprio ambasciatore del Sagrantino nel
mondo, contribuendo in modo decisivo a far conoscere Montefalco e l’intera
regione a livello internazionale”.
La Giunta regionale esprime sentite condoglianze alla famiglia Caprai, ai
familiari, alla moglie Fiorella e ai figli Marco, Luca e Arianna, in questo
momento di profondo dolore, ricordando l’esempio di un imprenditore che ha
sempre creduto nel valore del lavoro e nel legame indissolubile con la
propria terra”.
*Ida Gentile*
*_______________________________________________________________*
Ufficio stampa Giunta regionale
Palazzo Donini – C.so Vannuci 96 – 06121 Perugia
http://www.regione.umbria.it

