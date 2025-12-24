CARABINIERI: NAPOLI, VENTIDUESIMO LATITANTE ARRESTATO IN UN ANNO. IL VIDEO DEL NASCONDIGLIO.

(AGENPARL) – Wed 24 December 2025 Al seguente link è possibile scaricare un video: https://we.tl/t-CTm9V7H6qb
Per rimanere sempre aggiornati, è attivo il nuovo canale WhatsApp dell’Arma dei Carabinieri:
📲 https://whatsapp.com/channel/0029Va807dj0VycK4FBV9J22
Cordialmente,
Ufficio Stampa
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45
00197 Roma
Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato ed eseguito
un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d’Appello di Napoli a carico di ANDOLFI Ciro, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di anni 8, mesi 3 e giorni 10 di
reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata
dal metodo mafioso e corruzione.
La cattura del citato latitante pericoloso (inserito nell’elenco dei già “primi 100” latitanti più
pericolosi del Ministero dell’Interno) è avvenuta nel quartiere “Barra” di Napoli, a seguito di una
complessa ed articolata attività di indagine, sviluppata anche mediante operazioni tecniche,
coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, dopo un imponente blitz compiuto dai
militari del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, in cui sono stati impiegati anche assetti
operativi specializzati.
ANDOLFI Ciro, ritenuto intraneo al clan di camorra “ANDOLFI/CUCCARO”, operante nell’area
orientale del capoluogo partenopeo ed in particolare nel quartiere Barra, è stato precisamente
rintracciato dai militari del Nucleo Investigativo CC di Napoli all’interno di un ingegnoso
nascondiglio in muratura ricavato all’interno di un appartamento sottoposto a perquisizione.
Sala Stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Napoli
(AGENPARL) – Wed 24 December 2025 Al seguente link è possibile scaricare un video: https://we.tl/t-CTm9V7H6qb