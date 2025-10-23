(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 EX ILVA, TURCO (M5S): SU AIA PROCEDURA ILLEGITTIMA, NESSUNA TUTELA SANITARIA E ZERO PIANO DI DECARBONIZZAZIONE
Roma, 23 ott. – “Ho depositato un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell’Ambiente e al Ministro delle Imprese per chiedere chiarezza sulla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per lo stabilimento siderurgico di Taranto. Un atto che, per contenuti e modalità, solleva gravi criticità sotto il profilo ambientale, sanitario e giuridico”. Lo dichiara il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Conte II. “Nel nuovo provvedimento non c’è alcun riferimento concreto alla riduzione delle emissioni di CO₂ né un piano vincolante di decarbonizzazione, in aperto contrasto con gli impegni internazionali dell’Italia e con gli obiettivi europei del Green Deal. Ma soprattutto – prosegue Turco – non è stata prevista o aggiornata una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), nonostante le gravi evidenze epidemiologiche che da anni colpiscono i cittadini e i lavoratori di Taranto. Si tratta di una grave omissione che nega il diritto alla salute e alla prevenzione, violando i principi fondamentali della Costituzione e della legislazione ambientale europea. Ancora più inaccettabile – aggiunge il senatore – è la violazione della Convenzione di Aarhus, che garantisce la partecipazione del pubblico e la trasparenza nei procedimenti ambientali: la cittadinanza e le associazioni locali sono state di fatto escluse da ogni fase di confronto, privando la comunità tarantina del diritto di incidere su decisioni che riguardano direttamente la loro salute e il futuro del territorio”. Turco evidenzia inoltre che la nuova AIA “autorizza la prosecuzione di un ciclo produttivo ancora fondato sul carbone, in contrasto con la Direttiva europea sulle emissioni industriali e con il principio di precauzione previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il rischio è quello di un provvedimento non solo ingiusto per Taranto, ma anche illegittimo sul piano europeo, che potrebbe esporre l’Italia a nuove procedure d’infrazione. Con questa interrogazione – spiega il senatore – chiediamo al Governo di verificare la regolarità della procedura, di sospendere in autotutela l’efficacia della nuova AIA in attesa del giudizio del TAR, e di riaprire un tavolo di confronto pubblico con Regione Puglia, enti locali, sindacati e associazioni. Taranto non può più essere vittima di decisioni calate dall’alto: servono tutela sanitaria, trasparenza e un vero piano di riconversione industriale, non scorciatoie che perpetuano l’inquinamento e l’ingiustizia ambientale. Il Movimento 5 Stelle – conclude Turco – continuerà a battersi in Parlamento e nei territori perché Taranto non sia più sinonimo di emergenza, ma di giustizia ambientale, sociale e sanitaria”.
