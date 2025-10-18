Close Menu
Lunedì apertura della nuova area di accoglienza del Pronto Soccorso del Giovanni XXIII

Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Gentili colleghi,
Apertura della nuova area di accoglienza del pronto soccorso del Giovanni XXIII
Lunedì riapre la nuova area di accoglienza del Pronto Soccorso del Giovanni XXIII. L’intervento ha ridisegnato completamente gli spazi dedicati all’accoglienza e alla gestione delle urgenze pediatriche, introducendo un nuovo modello organizzativo fondato sulla presa in carico globale del piccolo paziente e sulla sicurezza di bambini e famiglie.
La presentazione si svolgerà lunedì 20 ottobre alle ore 10 presso il Pronto Soccorso del Giovanni XXIII (via Amendola). Interverranno il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria, Antonio Sanguedolce; il direttore sanitario Danny Sivo; il direttore medico del presidio pediatrico, Livio Melpignano; il sindaco di Bari, Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia.
Vi aspetto
m. 
Ufficio stampa Policlinico Bari
http://www.instagram.com/polibari2020

