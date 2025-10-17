[Comune Palermo] Via Badia – Dichiarazione consigliere Cuticchio (VI Circoscrizione)

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 «In qualità di consigliere della VI Circoscrizione, desidero segnalare le
gravi criticità che da settimane interessano via Badia, dove sono in corso
i lavori per il nuovo collettore fognario e, successivamente, per il
rifacimento completo dell’asfalto. Si tratta di interventi necessari e
attesi da tempo, ma che purtroppo stanno creando forti disagi e situazioni
di rischio per i residenti e per chi percorre quotidianamente la zona.
La strada si presenta oggi in condizioni molto difficili: è stretta,
sconnessa, priva di segnaletica e completamente sprovvista di marciapiedi,
costringendo i pedoni a camminare sulla carreggiata, spesso tra le auto, in
condizioni di evidente pericolo. Le piogge delle ultime settimane hanno
aggravato ulteriormente la situazione, con la formazione di buche profonde
e tratti di asfalto dissestato che rendono pericoloso il transito dei
veicoli.
Dopo aver raccolto le numerose segnalazioni dei cittadini, ho chiesto
all’Ufficio Mobilità Urbana un sopralluogo urgente per il ripristino della
segnaletica e per la messa in sicurezza dell’intera area. La ditta Manelli,
responsabile del cantiere, mi ha comunicato che i ritardi nel rifacimento
dell’asfalto sono dovuti al maltempo, ma ha assicurato che i lavori
riprenderanno non appena le condizioni meteo lo consentiranno.
Sono perfettamente consapevole dell’importanza di quest’opera per il
quartiere e del beneficio che porterà una volta completata. Tuttavia, la
sicurezza dei cittadini deve restare la priorità assoluta. È necessario
garantire una pianificazione più chiara, un costante monitoraggio dei
cantieri e una comunicazione trasparente con i residenti, per evitare
ulteriori disagi e pericoli.
Continuerò a seguire personalmente la situazione, sollecitando gli uffici
competenti affinché via Badia torni presto a essere una strada sicura,
ordinata e vivibile per tutti».
Lo dichiara il consigliere della VI Circoscrizione, Giacomo Cuticchio.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 «In qualità di consigliere della VI Circoscrizione, desidero segnalare le