(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Sicurezza, Molteni (Lega): fondi Viminale per “Scuole sicure” per contrasto a spaccio droga
Roma, 16 ott. – “Il Viminale ha stanziato 1,5 milioni di euro del Fondo sicurezza urbana per il contrasto allo spaccio di droga nei pressi degli istituti scolastici a beneficio di 50 comuni rientranti nel progetto “Scuole sicure”.Si conferma l’attenzione del Viminale e del ministro Piantedosi alle politiche di contrasto allo spaccio di droga e l’impegno contro pusher e spacciatori, venditori di morte che rovinano e distruggono la vita dei nostri giovani. Con questi fondi gli enti locali interessati potranno attuare politiche di sicurezza urbana attraverso l’implementazione di sistemi di video sorveglianza, l’assunzione di agenti di polizia locale a tempo determinato, il pagamento del lavoro straordinario sempre della polizia locale, l’acquisto di mezzi e attrezzature per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. La lotta allo spaccio urbano, di piazza e nei boschi rimane una priorità per il Governo. Il progetto “Scuole sicure” era partito nel 2018 quando il ministro dell’Interno era Matteo Salvini, proseguito in questi anni e ulteriormente rafforzato e implementato con successo”.Lo dichiara il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni.