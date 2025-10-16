(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
BONUS EDILIZI: FELTRIN, BENE SE RINNOVO BONUS MOBILI SARÀ CONFERMATO. IL SETTORE SOFFRE NELL’EXPORT, INDISPENSABILE TENERE VIVO IL MERCATO INTERNO
“La conferma del bonus mobili anche per il prossimo anno, come riportato da alcuni organi di informazione, rappresenterebbe per la filiera legno-arredo una notizia molto positiva che dimostrerebbe l’attenzione concreta del Governo a un settore che esporta oltre il 50% dei propri prodotti di arredo e che, alla luce delle tensioni geopolitiche e dei dazi commerciali USA, sta riscontrando rallentamenti e raffreddamenti in alcuni mercati strategici.
Motivo per cui confermare misure come il bonus mobili e interventi edilizi (ecobonus e bonus casa) significherebbedare ossigeno al mercato interno, stimolando la domanda e dando fiducia ai consumatori.
Il bonus mobili si è dimostrato negli anni uno strumento efficace in questa direzione, capace di accompagnare le famiglie nelle scelte di rinnovamento degli arredi e di contribuire alle performance delle imprese di una filiera che rappresenta circa il 4,3% del Pil nazionale. Il nostro auspicio è che, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio, le anticipazioni di stampa trovino conferma nei documenti ufficiali indispensabili per comprenderne tutti i dettagli della misura e che il Governo individui ulteriori strategie volte a sostenere un settore bandiera del Made in Italy nel mondo che ha fra i suoi punti di forza, una produzione e una forza lavoro rigorosamente nazionali.
Lo dichiara Claudio Feltrin (foto), presidente di FederlegnoArredo.
Milano, 16 ottobre, 2025
Ufficio Stampa FederlegnoArredo
Alessia Quiriconi
Chiara Sirianni
