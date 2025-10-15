Close Menu
Trending
mercoledì 15 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Diritto & Giustizia

Riforma del codice di procedura civile: Verso un recupero del credito più rapido (DDL S. 978) – Scheda

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

Il Senato della Repubblica, nell’ambito della XIX Legislatura, sta discutendo il Disegno di Legge (DDL) S. 978, intitolato “Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l’effettiva realizzazione del credito”. L’iniziativa, presentata dalla Senatrice Erika Stefani, mira a semplificare e accelerare le procedure per il recupero dei crediti, superando la farraginosità del sistema attuale e riducendo il litigation risk per gli operatori economici.

Contenuto principale: L’intimazione di pagamento dell’avvocato

Il cuore della proposta è l’introduzione di un nuovo Capo I-bis (articoli 656-bis e 656-ter) nel Codice di Procedura Civile, che istituisce il “Procedimento di intimazione formale”.

La novità rivoluzionaria è la possibilità per l’avvocato del creditore di emettere direttamente un atto di intimazione di pagamento per somme liquide di denaro, senza il preventivo vaglio del giudice civile. Questo nuovo strumento si applicherebbe a:

  • Crediti di valore non eccedente la competenza del Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.).
  • Crediti per cui esiste prova scritta ai sensi dell’articolo 634 c.p.c. (incluse fatture elettroniche).
  • Crediti per onorari professionali di avvocati, notai e altri ausiliari di giustizia (art. 633, nn. 2 e 3 c.p.c.), con obbligo di allegazione di parcella e parere dell’associazione professionale competente.

L’atto di intimazione assegna al debitore un termine di quaranta giorni per il pagamento o per l’eventuale opposizione avanti al Giudice di Pace.

Esclusioni: Sono esplicitamente esclusi i crediti derivanti da contratti bancari o dalla loro cessione, stipulati dalle banche.

Responsabilità e controlli

Per bilanciare la delega di fatto di una fase del procedimento all’avvocato, il DDL introduce meccanismi di responsabilizzazione:

  1. Verifica dei presupposti (Art. 656-ter c.p.c.): L’avvocato ha l’onere, a pena di responsabilità civile e disciplinare, di verificare la puntuale sussistenza dei requisiti previsti per l’emissione dell’intimazione.
  2. Sanzioni Deontologiche (Art. 2): Gli ordini professionali dovranno adottare specifiche disposizioni deontologiche per sanzionare l’avvocato che violi tali obblighi con dolo o colpa grave.

Il proponente paragona questo atto a un controllo meramente formale, simile a quello svolto dalla cancelleria nell’attuale procedimento per decreto ingiuntivo, con il contraddittorio pieno e la verifica giurisdizionale che restano demandati all’eventuale fase di opposizione. Dettagli dell’Iter Parlamentare

DatoDettaglio
Iniziativa ParlamentareSenatrice Erika Stefani (LSP-PSd’Az)
NaturaOrdinaria
PresentazionePresentato in data 22 dicembre 2023; annunciato nella seduta n. 141 del 22 dicembre 2023.
Classificazione TESEOCODICE E CODIFICAZIONI, PROCESSO CIVILE, CREDITI
Assegnazione Iniziale2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 24 gennaio 2024.
Nuova Assegnazione2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 28 novembre 2024.
Pareri Richiesti1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze).
RelatoriSen. Gianni Berrino (FdI) (nominato 27 novembre 2024); Sen. Salvatore Sallemi (FdI) (nominato 16 settembre 2025). Entrambi hanno proposto un testo modificato.
Stato AttualeIn corso di esame in Commissione (ultimo aggiornamento 12/10/2025).

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl