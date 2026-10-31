MANOVRA, CARETTA (FDI): LDB 2027 TUTELA AGRICOLTURA

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - “Le misure previste dal Governo nella legge di Bilancio per il 2027 per l’agricoltura e la pesca sono misure di grande impatto, che riescono a muovere risorse importanti nonostante il clima di profonda incertezza. Confermate misure strategiche come l’esenzione per l’IRPEF agricola e le agevolazioni per il gasolio agricolo, dal valore di 1 miliardo di euro annuo. Importanti i 160 milioni di euro su agricoltura 4.0 per un parco macchine in agricoltura più moderno ed efficiente. Poi importanti le misure per la pesca con 100 milioni di contributo per ammodernare le marinerie e, dopo decenni, l’estensione della CISOA anche ai lavoratori del comparto della pesca. Oltre 1,2 miliardi di euro che vanno a unirsi ai 17 già messi a disposizione in questi 4 anni. Sempre e comunque con agricoltori e pescatori italiani.”
Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione agricoltura a Montecitorio