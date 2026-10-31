Allerta truffa online: falsa e-mail sui voucher di conciliazione vita-lavoro

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - L'Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che sta circolando una falsa e-mail nella quale si comunica ai cittadini che i termini per la presentazione delle domande per i voucher di conciliazione vita-lavoro sono stati prorogati.
Il link contenuto nel messaggio rimanda a una pagina fraudolenta che imita il servizio di accesso tramite Carta d'identità elettronica (CIE) e richiede l'inserimento di dati personali e credenziali.
Si invita a non cliccare sul link e a non inserire dati: la comunicazione non proviene dai canali istituzionali della Regione!
Si ricorda che la scadenza del voucher è confermata ad oggi, venerdì 30 ottobre 2026.
Sono state avvisate le autorità competenti e si sta provvedendo a ripristinare le funzionalità compromesse.
(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - L'Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che sta circolando una falsa e-mail nella quale si comunica ai cittadini che i termini per la presentazione delle domande per i voucher di conciliazione vita-lavoro sono stati prorogati.