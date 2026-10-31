Bonelli e Fratoianni (AVS): «Centinaia di migliaia in piazza, l’Italia non accetta più le bugie del governo. Va ascoltata, non criminalizzata»

accetta più le bugie del governo. Va ascoltata, non criminalizzata»*

Roma, 30 ottobre 2026

lavoratori, agricoltori. È il segno di un Paese che non accetta più di

essere preso in giro dalle bugie di un governo che lo ha messo in ginocchio

dal punto di vista economico e sociale.

Questo governo ha scelto il riarmo e l'aumento della spesa militare mentre

la povertà cresce, mentre il futuro degli studenti viene rubato e le

condizioni dei giovani diventano sempre più precarie e buie. Oggi uno

studente fuori sede non sa dove andare a dormire, perché gli affitti sono

finiti in mano alla speculazione. Le famiglie fanno i conti con il

carovita, gli agricoltori con costi insostenibili, i lavoratori con salari

fermi.

Quella di oggi è una mobilitazione importante, che va ascoltata e non

criminalizzata, come questa destra ama fare ogni volta che qualcuno alza la

voce. La responsabilità di questa crisi economica e sociale è anche delle

politiche di guerra e di una concentrazione della ricchezza nelle mani di

pochi che la destra non vuole nemmeno scalfire.

Noi stiamo dalla parte di chi oggi è sceso in piazza: chiediamo di spostare

le risorse dalle armi alla scuola, alla casa, alla sanità e ai salari, e di

tassare gli extraprofitti e i grandi patrimoni per restituire un futuro a

questo Paese».

Così in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, di Alleanza Verdi e

Sinistra.