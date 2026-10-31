Via Einaudi riaperta con un giorno di anticipo: scavi più in profondità per una strada più resistente

Gentili colleghi,

con riferimento alla notizia in oggetto, al seguente link trovate alcune

foto e un video in formato orizzontale con le dichiarazioni della sindaca e

della direttrice dei lavori Silvia Ponzini. In coda al filmato, un paio di

clip utilizzabili come coperture. Non sono tante, mi scuso.

per una strada più resistente*

*Intervento fino alle fondazioni, a 46 centimetri dalla superficie.

Riutilizzato sul posto il 100% degli inerti del sottofondo, evitando

smaltimenti e nuovi materiali di cava*

È stata riaperta al traffico intorno a mezzogiorno di oggi, venerdì 30

ottobre, con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza prevista, la

Pavese e San Nicolò. Un intervento progettato per durare nel tempo, che ha

ricostruito la strada fino alla fondazione, per uno spessore complessivo di

46 centimetri. Il materiale della fondazione è stato interamente recuperato

e riutilizzato sul posto, evitando di smaltirlo e di sostituirlo con nuove

ghiaie di cava.

Sono tornate percorribili le due corsie nel tratto di circa 1.200 metri

Pavese. Alla rimozione della segnaletica che impediva l'accesso alla

carreggiata erano presenti la sindaca Katia Tarasconi, il vicesindaco e

assessore ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni, la dirigente Roberta Gadda e

la direttrice dei lavori per il Comune Silvia Ponzini.

Avviato il 22 settembre, il cantiere appena concluso ha interessato circa

8.600 metri quadrati di superficie. L'investimento complessivo di un

milione e 250mila euro comprende sia le lavorazioni già effettuate sia

quelle che saranno eseguite nella primavera del 2027. Per rispondere alle

sollecitazioni del traffico intenso e al passaggio quotidiano dei mezzi

pesanti, i lavori sulla carreggiata riaperta hanno riguardato sia la

fondazione, per uno spessore di 25 centimetri, sia tutti gli strati della

pavimentazione bituminosa sovrastante, per ulteriori 21 centimetri; in

totale 46 centimetri. La nuova struttura è stata quindi realizzata

intervenendo anche sulla parte che sostiene la pavimentazione e

distribuisce i carichi del traffico, con l'obiettivo di assicurare maggiore

resistenza e durata.

Il recupero dei materiali è stato preceduto da sondaggi e prove di

laboratorio, che hanno verificato la qualità e l'omogeneità delle ghiaie

sabbiose presenti sotto la pavimentazione. Accertata la loro idoneità, è

stato possibile utilizzare la tecnica della "stabilizzazione con cemento in

sito": gli inerti sono stati frantumati con appositi macchinari e

successivamente miscelati sul posto con acqua e cemento, formando la nuova

fondazione stradale.

Questa soluzione ha consentito di riutilizzare il 100% degli inerti del

sottofondo, azzerando per questi materiali la necessità di smaltimento e il

ricorso a nuove materie prime di cava. Sono stati così evitati trasporti

per oltre 4mila metri cubi di materiale tra il cantiere e gli impianti di

trattamento, con benefici ambientali e un risparmio economico che

consentirà di eseguire ulteriori lavorazioni su tratti della carreggiata

La solidità della nuova fondazione è stata verificata attraverso prove di

portanza eseguite sul posto, mediante carico su piastra statica, che hanno

dato tutte esito pienamente positivo.

Anche il materiale proveniente dalla scarificatura della vecchia

pavimentazione è stato destinato interamente al recupero: in questo caso è

stato conferito a un impianto di trattamento per il successivo riutilizzo.

I nuovi strati di pavimentazione sono stati inoltre prodotti impiegando

anche materiali recuperati e rigenerati, nel rispetto dei Criteri

ambientali minimi previsti per gli interventi stradali.

La riapertura anticipata restituisce alla piena percorribilità un

collegamento importante per cittadini, lavoratori e attività produttive,

dopo un intervento che ha unito il consolidamento della struttura stradale

al recupero delle risorse già presenti nel cantiere.

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