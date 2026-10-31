Palazzo d’Orléans, promozione per Fabrizio Tantillo: è segretario particolare del presidente Schifani 

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Fabrizio Tantillo è stato nominato segretario particolare del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Tantillo, 31 anni, avvocato, è componente dell’ufficio di gabinetto a Palazzo d’Orléans dall’inizio della legislatura e in passato ha maturato esperienze all’interno degli organi legislativi.
(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Fabrizio Tantillo è stato nominato segretario particolare del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Tantillo, 31 anni, avvocato, è componente dell’ufficio di gabinetto a Palazzo d’Orléans dall’inizio della legislatura e in passato ha maturato esperienze all’interno degli organi legislativi.