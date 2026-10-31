Cortei: Scotto-Orfini (Pd), nuova generazione esce da invisibilità

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - "Le piazze di oggi, larghe e pacifiche vanno ascoltate. C'è una generazione nuova che è uscita dall'invisibilità e reclama spazio per chiedere che il diritto allo studio non stia solo sulla carta, che il lavoro sia dignitoso, che le guerre vengano relegate alla preistoria come recitava oggi un cartello in piazza. Per questo è stato giusto starci e provare a raccogliere molte delle rivendicazioni che venivano dalle piazze di tutta Italia".
Così i deputati democratici, Arturo Scotto e Matteo Orfini, dal corteo di Roma.
Roma, 30 ottobre 2026