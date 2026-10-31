Sicilia, Calderone (FnV): “Fratelli d’Italia riveda le alleanze, quello che accade in Sicilia evoca la politica dei due forni della Prima Repubblica”

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - “Amici a Roma, nemici a Palermo. Oggi apprendiamo dalla stampa che l’alleato del centrodestra ‘Sud chiama Nord’ per le Politiche, pretende mani libere in Sicilia ed ha già indicato tre assessori appartenenti al campo largo, espressione di Pd e M5S, nella ipotetica giunta di governo regionale. Una bizzarria politica per la quale invito Giorgia Meloni, persona che stimo a livello personale e politico, a rivedere le alleanze con personaggi dal curriculum contraddittorio. Quello che sta accadendo è inaccettabile per un partito serio come Fratelli d’Italia. Stiamo tornando alla politica dei due forni della Prima Repubblica?”.
Così il deputato Tommaso Antonino Calderone, Responsabile di FnV in Sicilia.