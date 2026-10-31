CANADA ED EUROPA, NASCE UN NUOVO ASSE GEOPOLITICO?

La strategia di Mark Carney e il possibile ridisegno degli equilibri occidentali

Il vertice di Montréal del 30 ottobre 2026 potrebbe segnare l’inizio di una nuova stagione nelle relazioni transatlantiche. Canada e Unione europea hanno lanciato l’«Alliance for the Future», un progetto che punta a costruire uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica, rafforzando la cooperazione industriale, energetica, tecnologica e militare. Ma dietro l’intesa si intravede una questione politica di portata ben più ampia: la ricerca di una maggiore autonomia strategica rispetto agli Stati Uniti, in un ordine internazionale sempre più instabile.

A Montréal, il primo ministro canadese Mark Carney, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa hanno annunciato una nuova fase di integrazione tra Canada e Unione europea. Il progetto, denominato «Alliance for the Future», non si limita a rafforzare gli accordi commerciali già esistenti, ma ambisce a costruire una relazione strutturale tra due realtà che condividono interessi economici, istituzioni democratiche e una crescente convergenza sulle questioni internazionali. Il dato politicamente più significativo è la volontà di esplorare una forma di associazione del Canada all’Unione europea che vada oltre le tradizionali partnership con i Paesi terzi, pur senza arrivare all’adesione formale. Carney ha indicato l’ambizione di concludere le trattative entro giugno 2027, mentre la dichiarazione ufficiale del vertice impegna le parti a definire il concetto di un’associazione sempre più stretta entro il prossimo summit. La distinzione è importante: l’idea di un Canada «membro associato» è stata sostenuta politicamente dai leader, ma la sua forma giuridica e istituzionale deve ancora essere negoziata.

Per comprendere la portata dell’iniziativa bisogna partire dalla posizione del Canada nell’economia mondiale. Il Paese è profondamente integrato con gli Stati Uniti, dai quali dipende una parte considerevole delle sue esportazioni, delle sue catene produttive e dei suoi rapporti finanziari. Nel 2025 circa il 71,7 per cento delle esportazioni canadesi di merci era diretto verso il mercato statunitense. Questa integrazione ha rappresentato per decenni un importante fattore di sviluppo, ma costituisce anche una vulnerabilità quando i rapporti politici e commerciali con Washington attraversano fasi di tensione. La politica tariffaria dell’amministrazione Trump e l’incertezza nei rapporti con gli alleati hanno accelerato la ricerca canadese di nuovi interlocutori. Carney non sembra perseguire una rottura con gli Stati Uniti, ma una diversificazione che consenta al Canada di ridurre la propria esposizione economica e di acquisire maggiore libertà nelle scelte internazionali. La relazione con l’Europa assume quindi un valore che supera la dimensione commerciale: diventa uno strumento di autonomia nazionale.

Dal punto di vista europeo, l’avvicinamento al Canada risponde a esigenze altrettanto concrete. L’Unione deve rafforzare la propria sicurezza energetica, ridurre le dipendenze nelle materie prime strategiche, sostenere la competitività industriale e sviluppare capacità tecnologiche autonome. Il Canada dispone di risorse minerarie ed energetiche, competenze scientifiche, infrastrutture e capacità industriali che possono contribuire a questi obiettivi. L’Europa, a sua volta, offre un mercato integrato, una consistente base manifatturiera, importanti programmi di ricerca e strumenti finanziari capaci di sostenere investimenti di lungo periodo. La complementarità tra le due economie costituisce uno dei principali fondamenti dell’intesa. Non si tratta soltanto di aumentare gli scambi commerciali, ma di costruire filiere produttive più sicure, diversificate e meno esposte alle tensioni geopolitiche.

Uno dei capitoli più importanti riguarda le materie prime critiche. Litio, nichel, rame, grafite, terre rare e altri minerali sono diventati elementi essenziali per la produzione di batterie, semiconduttori, tecnologie energetiche e sistemi di difesa. Il controllo delle catene di approvvigionamento rappresenta ormai una questione di sicurezza economica e industriale. Il Canada può offrire risorse e capacità estrattive, mentre l’Europa dispone di competenze tecnologiche, capitali e infrastrutture per sviluppare le successive fasi di lavorazione e trasformazione. In questo contesto assume particolare rilievo l’accordo raggiunto con la Banca europea per gli investimenti, che potrà facilitare il finanziamento di progetti canadesi nel settore delle materie prime strategiche. È un passaggio concreto, perché collega direttamente le esigenze industriali europee alle risorse disponibili sul territorio canadese. L’obiettivo è ridurre le vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e creare un rapporto economico di lungo periodo.

Anche il capitolo energetico presenta prospettive importanti. Canada e Unione europea hanno concordato uno studio congiunto per valutare la fattibilità di maggiori esportazioni di gas naturale liquefatto canadese verso l’Europa. Non si tratta ancora di un accordo operativo per la realizzazione di nuovi flussi commerciali: occorrerà verificare condizioni di mercato, infrastrutture necessarie e sostenibilità economica degli investimenti. Il documento bilaterale prevede inoltre che questa collaborazione sia coerente con gli impegni climatici assunti dalle due parti. Accanto al gas, la cooperazione potrà riguardare le tecnologie pulite, l’elettrificazione, la ricerca energetica e lo sviluppo di nuove infrastrutture. Per l’Europa, il Canada potrebbe rappresentare un ulteriore interlocutore nella strategia di diversificazione delle forniture; per Ottawa, il mercato europeo offrirebbe nuove opportunità commerciali e una maggiore articolazione delle proprie relazioni economiche.

La dimensione tecnologica è altrettanto rilevante. Il Canada entrerà nell’impresa comune europea per il supercalcolo, EuroHPC, che riunisce risorse e competenze per sviluppare infrastrutture informatiche avanzate, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche. Le due parti hanno inoltre concluso i negoziati su un accordo sul commercio digitale, destinato a offrire regole più prevedibili per gli scambi e le attività economiche attraverso l’Atlantico. È prevista anche una collaborazione per la futura partecipazione canadese al programma europeo di ricerca Horizon Europe 2028-2034. Questi passaggi hanno un significato strategico: la sovranità tecnologica non dipende soltanto dalla capacità di produrre computer o software, ma anche dalla disponibilità di infrastrutture, dati, competenze scientifiche e investimenti. Canada ed Europa intendono rafforzare proprio queste capacità, riducendo la dipendenza da ecosistemi tecnologici concentrati in poche grandi potenze.

La cooperazione si estende anche alla difesa e alla sicurezza. La dichiarazione di Montréal prevede un’accelerazione dell’attuazione della partnership bilaterale già esistente, con particolare attenzione all’industria militare, alla sicurezza marittima e spaziale, alla gestione delle crisi internazionali e alle minacce ibride. Il Canada partecipa già allo strumento europeo SAFE, dedicato al rafforzamento delle capacità industriali di difesa, e ha manifestato interesse a intensificare la propria partecipazione alle missioni e alle operazioni della politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione. È importante sottolineare che questa iniziativa non costituisce la nascita di una nuova alleanza militare alternativa alla NATO. Il Canada resta un membro dell’Alleanza atlantica e la cooperazione europea è concepita come complementare agli impegni di sicurezza esistenti. Tuttavia, una maggiore integrazione industriale e operativa potrebbe rafforzare le capacità dei partner europei e nordamericani, soprattutto in un momento in cui la sicurezza del continente europeo richiede investimenti e coordinamento crescenti.

Un capitolo particolarmente significativo riguarda l’Artico. Il Canada possiede una vastissima estensione territoriale nella regione, che sta assumendo un’importanza crescente per la sicurezza internazionale, le risorse naturali e le rotte marittime. Il progressivo cambiamento delle condizioni climatiche modifica gli equilibri geografici ed economici dell’area, mentre la presenza russa e il crescente interesse strategico della Cina rendono l’Artico uno spazio di competizione internazionale. Canada e Unione europea hanno concordato l’apertura di un dialogo specifico e l’intensificazione della collaborazione su sicurezza, connettività, sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, riconoscendo anche l’importanza del coinvolgimento delle popolazioni indigene. Per l’Europa, una relazione più stretta con Ottawa significa rafforzare la propria capacità di interlocuzione in una regione strategica. Per il Canada, significa ampliare la cooperazione internazionale su un territorio che rappresenta una componente fondamentale della propria sicurezza nazionale.

La questione più delicata resta tuttavia quella dei rapporti con Washington. L’iniziativa canadese ed europea si sviluppa in un momento di tensione nei rapporti commerciali e politici con gli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha criticato l’ipotesi di un’associazione privilegiata tra Canada e Unione europea, arrivando a definirla potenzialmente ostile e a prospettare conseguenze commerciali nei confronti dell’Europa qualora l’iniziativa fosse considerata contraria agli interessi americani. Carney ha respinto questa interpretazione, sostenendo che il progetto non è diretto contro un altro Paese, ma mira a rafforzare la sovranità e la libertà di scelta dei suoi partecipanti. La distinzione è essenziale. Un Canada più integrato con l’Europa non deve necessariamente diventare un avversario degli Stati Uniti. Tuttavia, la possibilità di disporre di alternative commerciali, tecnologiche e diplomatiche modifica inevitabilmente i rapporti di forza e riduce la capacità di un singolo interlocutore di condizionare le scelte economiche dell’altro.

Un segnale politico significativo è arrivato anche sul terreno del diritto internazionale. Nella dichiarazione congiunta, Canada e Unione europea hanno ribadito il sostegno alla Corte penale internazionale e al sistema multilaterale, esprimendo rammarico per le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte. Hanno inoltre confermato il sostegno all’indipendenza e alla sovranità dell’Ucraina e alla ricerca di una pace giusta e duratura, fondata sul diritto internazionale. Sul Medio Oriente hanno riaffermato il sostegno a una soluzione a due Stati, Israele e Palestina, che possano vivere fianco a fianco in condizioni di pace e sicurezza. Queste posizioni non dimostrano l’esistenza di una politica estera completamente comune, ma indicano una convergenza diplomatica che potrebbe diventare più strutturata attraverso consultazioni e iniziative coordinate nei principali organismi internazionali, a partire dal G7 e dal G20.

L’elemento più innovativo rimane comunque la prospettiva di un’associazione del Canada all’Unione europea. Non si tratterebbe di un ingresso nell’UE, né dell’adozione dell’euro o della partecipazione automatica alle istituzioni comunitarie. Il Canada non diventerebbe uno Stato membro e non acquisirebbe il diritto di voto nelle decisioni dell’Unione. L’idea è costruire una forma di relazione istituzionale più profonda rispetto alle partnership tradizionali, attraverso la partecipazione a programmi, iniziative e strumenti di cooperazione economica e strategica. Il problema è che una formula del genere non dispone ancora di un modello giuridico già definito. Sarà necessario stabilire quali diritti e obblighi comporterebbe, quali programmi potrebbero essere accessibili e quali limiti istituzionali dovrebbero essere mantenuti. La stessa dichiarazione di Montréal non istituisce un nuovo status: affida ai negoziatori il compito di definirne il concetto entro il prossimo vertice del 2027.

La prospettiva apre anche una riflessione sul futuro dell’Unione europea. Finora il processo di integrazione è stato concepito prevalentemente come un percorso geografico e politico, fondato sull’adesione di Stati europei disposti ad accettare le regole e gli obblighi comunitari. Una partnership particolarmente avanzata con il Canada potrebbe introdurre una logica differente: costruire un sistema di relazioni privilegiate con Paesi esterni all’Unione, ma strettamente collegati agli interessi economici, strategici e democratici europei. In questo modo Bruxelles potrebbe rafforzare la propria influenza internazionale senza necessariamente ampliare i confini dell’Unione. Non sarebbe una trasformazione automatica, né un processo privo di difficoltà. I ventisette Stati membri dovrebbero concordare i limiti dell’associazione, le competenze coinvolte e le condizioni di accesso ai programmi europei. Ma il semplice fatto che una simile prospettiva sia stata portata al centro di un vertice bilaterale dimostra quanto stiano cambiando le esigenze geopolitiche europee.

Per l’Italia, questa evoluzione presenta opportunità che meritano attenzione. Il rafforzamento dei rapporti tra Canada ed Europa potrebbe favorire le imprese italiane nei settori dell’aerospazio, della cantieristica, della difesa, delle infrastrutture, dell’energia e delle tecnologie avanzate. Potrebbe inoltre aprire nuove possibilità di collaborazione nella ricerca scientifica e nelle filiere industriali strategiche. L’Italia dispone di competenze produttive e tecnologiche che potrebbero trovare spazio in un rapporto economico più integrato tra le due sponde dell’Atlantico. Sarà però importante che il nostro Paese partecipi attivamente alla definizione della nuova architettura di cooperazione, evitando che i benefici industriali e finanziari si concentrino soltanto negli Stati membri dotati di maggiori capacità economiche.

La vera questione, in definitiva, non è stabilire se Canada ed Europa intendano sostituire gli Stati Uniti. Nessuno dei due partner ha annunciato una rottura con Washington e la NATO continua a rappresentare il quadro fondamentale della difesa collettiva. La questione è piuttosto capire se l’Occidente stia entrando in una fase nella quale i suoi membri cercano di ridistribuire responsabilità, capacità produttive e strumenti di autonomia, senza rinunciare alle alleanze esistenti. Il Canada potrebbe diventare un partner privilegiato dell’Europa proprio perché condivide con essa una parte importante dei suoi interessi, ma conserva una posizione geografica e strategica unica, tra Atlantico, Artico e Nord America. L’Europa, a sua volta, potrebbe trovare in Ottawa un interlocutore capace di contribuire alla propria sicurezza economica e tecnologica.

Se l’iniziativa avrà successo, il risultato potrebbe andare oltre la costruzione di una partnership bilaterale. Potrebbe nascere un nuovo modello di cooperazione internazionale, fondato sull’integrazione selettiva tra Paesi che scelgono di condividere risorse, tecnologie, interessi industriali e obiettivi strategici senza necessariamente appartenere alla stessa unione politica. Non sarebbe un nuovo blocco militare e neppure una semplice area di libero scambio. Sarebbe qualcosa di diverso: una rete di cooperazione tra partner che cercano di mantenere maggiore autonomia in un mondo caratterizzato dalla competizione tra grandi potenze.

Il vertice di Montréal non ha ancora creato questa nuova architettura, ma ne ha posto le basi politiche e operative. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se l’ambizione di Carney troverà una traduzione istituzionale concreta e se i governi europei saranno disposti a sostenere una forma di associazione senza precedenti. Il 2027 sarà il primo vero banco di prova. La domanda che rimane sul tavolo è anche quella più importante per il futuro europeo: l’Unione vuole continuare a essere soprattutto un mercato comune e un’unione politica continentale, oppure intende diventare anche il centro di una rete internazionale di partnership strategiche? La proposta canadese costringe Bruxelles a confrontarsi con questa scelta.