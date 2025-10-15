Close Menu
Trending
mercoledì 15 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Esplosione casolare, Marti (Lega): cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti. Anche pugliesi coinvolti

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Esplosione casolare, Marti (Lega): cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti. Anche pugliesi coinvolti
Roma, 15 ott. – “L’esplosione del casolare avvenuta a Castel d’Azzano ha rappresentato un vero e proprio dramma per l’Italia e, in particolare, per la nostra Regione.Tra le tre vittime figura Marco Piffari, originario di Taranto, mentre un altro militare, il giovane Carabiniere salentino Alberto Mangia, lotta in queste ore tra la vita e la morte.
Ad Alberto mi lega la conoscenza del padre Sergio, persona di grande garbo e straordinarie doti umane. Alberto, come tanti altri giovani del Sud, rappresenta un esempio di fedeltà ai valori dell’Arma e di amore per la Nazione, mettendo a rischio la propria vita per proteggere quella degli altri.
Alle famiglie dei militari caduti e a quella del giovane Carabiniere salentino esprimo il mio profondo cordoglio, affetto e vicinanza, unendomi alla preghiera e alla speranza che Alberto possa presto tornare a indossare la divisa e a servire con onore la collettività”.
Così il senatore Roberto Mary, commissario Lega Puglia
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier

 

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl