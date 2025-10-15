(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 Esplosione casolare, Marti (Lega): cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti. Anche pugliesi coinvolti
Roma, 15 ott. – “L’esplosione del casolare avvenuta a Castel d’Azzano ha rappresentato un vero e proprio dramma per l’Italia e, in particolare, per la nostra Regione.Tra le tre vittime figura Marco Piffari, originario di Taranto, mentre un altro militare, il giovane Carabiniere salentino Alberto Mangia, lotta in queste ore tra la vita e la morte.
Ad Alberto mi lega la conoscenza del padre Sergio, persona di grande garbo e straordinarie doti umane. Alberto, come tanti altri giovani del Sud, rappresenta un esempio di fedeltà ai valori dell’Arma e di amore per la Nazione, mettendo a rischio la propria vita per proteggere quella degli altri.
Alle famiglie dei militari caduti e a quella del giovane Carabiniere salentino esprimo il mio profondo cordoglio, affetto e vicinanza, unendomi alla preghiera e alla speranza che Alberto possa presto tornare a indossare la divisa e a servire con onore la collettività”.
Così il senatore Roberto Mary, commissario Lega Puglia
Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier