(AGENPARL) – Tue 14 October 2025 Manovra: Ottaviani, Lega mette al primo posto italiani con proposta ISEE – prima casa
Roma, 14 ott. – “Ancora una volta la Lega, nella manovra finanziaria, ha messo al primo posto i bisogni degli italiani e, soprattutto, quelli delle famiglie in difficoltà. La proposta di togliere la prima casa dal calcolo dell’ISEE, la rottamazione delle cartelle esattoriali in otto/nove anni, il trasferimento dalle banche alle famiglie, su base volontaria, di una parte degli extra profitti incamerati in questi anni, evidentemente, sono tutte conquiste sociali e democratiche che rientrano nel patto che abbiamo stipulato con gli elettori nel 2022. Con costanza e serietà, la Lega continua a realizzare le riforme e le innovazioni liberali attese dagli Italiani”.
Così il deputato della Lega Nicola Ottaviani, segretario della commissione Bilancio.
