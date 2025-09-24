(ARC) Turismo:Fedriga incontra categorie su correttezza prezzi grandi eventi

(AGENPARL) – Wed 24 September 2025 Bini, le categorie si faranno carico di una campagna di
sensibilizzazione
Trieste, 24 set – Garantire comportamenti corretti nella
definizione dei prezzi in occasione dei grandi eventi che
richiamano in regione flussi turistici straordinari: ? stato
questo il tema al centro del tavolo convocato oggi dal
governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con
i vertici regionali e provinciali di Confcommercio,
Federalberghi, Fipe, Confesercenti, Fiavet, Sib-Sindacato
italiano balneari e Gruppo ricettivit? alberghiera, alla presenza
degli assessori alle Attivit? produttive, Sergio Emidio Bini, e
alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.
Le categorie – ? stato condiviso – si faranno carico di una
campagna di sensibilizzazione verso i propri associati affinch?
venga mantenuto un comportamento corretto e responsabile, in
particolare sul fronte dei prezzi. Parallelamente, la Regione sta
valutando l’introduzione di ulteriori forme di premialit? per le
realt? che rispetteranno i parametri definiti.
Nel corso dell’incontro le stesse categorie economiche hanno
condannato l’esigua minoranza di operatori che specula e
l’Amministrazione regionale ha sottolineato che la gran parte
degli esercenti e degli albergatori si comporta in modo corretto.
“La correttezza nei prezzi ? un elemento fondamentale per
tutelare i consumatori e allo stesso tempo consolidare la
reputazione del Friuli Venezia Giulia come destinazione turistica
di qualit? – ha dichiarato l’assessore alle Attivit? produttive,
Sergio Emidio Bini -. Il lavoro condiviso con le categorie va in
questa direzione e potr? rafforzare ulteriormente la
competitivit? del nostro sistema economico”.
La valutazione di questo punto sar? oggetto di approfondimento
nell’ambito dell’iter di approvazione del nuovo regolamento sulle
categorie, con l’obiettivo di valorizzare le buone pratiche e
garantire un equilibrio tra la tutela dei consumatori e la
competitivit? del sistema economico regionale.
