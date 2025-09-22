Close Menu
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Territorio: Scoccimarro, nuova sede Calicanto segno eccellenza Fvg

Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 September 2025 L’assessore: sostegno costante alle realt? sportive e sociali che
valorizzano la citt?
Trieste, 22 set – “Il rapporto con Calicanto ? speciale e
affonda le radici nei primi anni Duemila, quando ero presidente
della Provincia: da allora abbiamo sempre costruito insieme
percorsi di collaborazione. Per me ? un piacere essere qui oggi e
partecipare a questo momento importante”.
Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente,
Fabio Scoccimarro, intervenendo all’inaugurazione della nuova
sede della segreteria di Calicanto Aps. L’esponente
dell’esecutivo Fedriga, nel suo intervento, ha evidenziato come
il riconoscimento di efficienza ottenuto dall’associazione sia
pienamente meritato e rappresenti la conferma di un impegno
quotidiano sul territorio. “Il lavoro che svolgete – ha detto
l’assessore regionale – testimonia una grande capacit?
organizzativa e un forte radicamento nella comunit?”.
L’assessore ha poi sottolineato l’importanza del sostegno delle
istituzioni e del mondo imprenditoriale. “Siamo al fianco di
tutti voi – ha dichiarato – e riconosciamo il valore di
imprenditori come Samer, che non si limitano a investire nelle
aziende ma credono anche nello sport. ? un esempio virtuoso che
auspico possa contagiare altri imprenditori del territorio”.
Guardando alle prospettive future, Scoccimarro ha ricordato le
risorse messe in campo dalla Regione per il progetto di finanza
finalizzato alla riqualificazione dell’ex Fabbrica macchine. “Si
tratta di un edificio con criticit? ambientali, che potr? essere
trasformato in un polo moderno, contribuendo a rafforzare l’idea
di una vera cittadella dello sport”.
L’assessore ha infine richiamato l’esigenza di valorizzare
ulteriormente gli impianti esistenti, come il Palazzetto dello
Sport, in un percorso che mira a consolidare l’immagine di
Trieste come citt? capitale dello sport. “Trieste Campus ?
un’eccellenza, cos? come Calicanto, e la nuova sede ? un passo in
avanti che rafforza il ruolo di questa realt? all’interno del
tessuto cittadino”.
ARC/AL
222019 SET 25

