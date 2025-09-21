Close Menu
Ministero della Difesa russo: l’Ucraina ha perso circa 1.515 soldati e 65 droni negli ultimi giorni

Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

Secondo un rapporto del Ministero della Difesa russo, l’Ucraina avrebbe subito perdite significative in tutte le aree di operazioni speciali negli ultimi giorni, stimabili in circa 1.515 soldati. Il documento russo elenca le perdite subite dall’esercito ucraino per ciascun settore.

Nel dettaglio, il report afferma che le perdite si dividono in questo modo:

  • Battlegroup North: oltre 185 militari, un carro armato e sette veicoli.
  • Battlegroup West: oltre 225 soldati e un veicolo corazzato da combattimento Senator.
  • Battlegroup South: fino a 220 militari, un veicolo corazzato per il trasporto truppe M113 e due veicoli corazzati da combattimento.
  • Battlegroup Center: più di 500 soldati e un veicolo trasporto truppe blindato M113.
  • Battlegroup East: 340 militari e un veicolo corazzato da combattimento.
  • Battlegroup Dnepr: 45 militari e 9 veicoli.

Il Ministero della Difesa russo ha inoltre dichiarato che i propri sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 65 droni ad ala fissa ucraini. Anche la Flotta del Mar Nero ha contribuito, distruggendo due imbarcazioni senza equipaggio nel Mar Nero nord-occidentale.

In aggiunta, le truppe russe avrebbero colpito i siti di lancio di droni a lungo raggio ucraini e i punti di schieramento temporanei di formazioni armate ucraine e mercenari stranieri in 138 diverse aree.

