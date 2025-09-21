Close Menu
Trending
domenica 21 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Eventi: Anzil, gemellaggio Rivignano – Prtschach celebra amicizia

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Rivignano Teor, 21 set – “Un legame che da oltre tre decenni
rappresenta un ponte di amicizia, collaborazione e scambio
culturale tra due comunit?. Il 35? anniversario del gemellaggio
non ? solo un’occasione per ricordare il percorso condiviso, ma
anche per rinnovare l’impegno verso i valori dell’amicizia, della
cooperazione internazionale e dello scambio culturale, che
costituiscono le basi di un legame vivo e proiettato verso il
futuro”.
Questo il commento del vice governatore con delega alla Cultura,
Mario Anzil, a margine delle celebrazioni per il 35? anniversario
del gemellaggio tra il Comune di Rivignano Teor e il Comune
austriaco di P?rtschach am W?rthersee.
“La cittadina austriaca e Rivignano rinnovano il loro gemellaggio
nel segno di un’amicizia transfrontaliera consolidata, che unisce
in poche ore le terre del Friuli Venezia Giulia a quelle
austriache. ? la dimostrazione di come le antiche ostilit? della
Prima guerra mondiale si siano trasformate in rapporti di
amicizia, fondati non solo sugli interessi commerciali, ma anche
su valori condivisi. Per la Regione questo significa sviluppare
progetti comuni, anche con il sostegno di fondi comunitari, e
tracciare sempre nuovi sentieri di collaborazione e fratellanza”.
Il programma della giornata si ? aperto con la sfilata solenne
dal Parco Divisione Julia fino a Piazza P?rtschach, seguita dalla
cerimonia ufficiale e dallo scambio delle firme commemorative. A
seguire, un momento di raccoglimento presso il cimitero di
Rivignano Teor, con l’omaggio ai defunti da parte di una
delegazione di entrambi i Comuni, mentre i partecipanti hanno
potuto visitare il Parco tematico delle Ferrovie dello Stella,
tra locomotive storiche e modellini ferroviari. La mattinata si ?
conclusa con il pranzo conviviale nell’area festeggiamenti di
Flambruzzo, occasione di ulteriore incontro e fraternit?.
ARC/SSA/ep
211236 SET 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl