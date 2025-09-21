(ARC) Eventi: Anzil, gemellaggio Rivignano – Prtschach celebra amicizia

(AGENPARL) – Sun 21 September 2025 Rivignano Teor, 21 set – “Un legame che da oltre tre decenni
rappresenta un ponte di amicizia, collaborazione e scambio
culturale tra due comunit?. Il 35? anniversario del gemellaggio
non ? solo un’occasione per ricordare il percorso condiviso, ma
anche per rinnovare l’impegno verso i valori dell’amicizia, della
cooperazione internazionale e dello scambio culturale, che
costituiscono le basi di un legame vivo e proiettato verso il
futuro”.
Questo il commento del vice governatore con delega alla Cultura,
Mario Anzil, a margine delle celebrazioni per il 35? anniversario
del gemellaggio tra il Comune di Rivignano Teor e il Comune
austriaco di P?rtschach am W?rthersee.
“La cittadina austriaca e Rivignano rinnovano il loro gemellaggio
nel segno di un’amicizia transfrontaliera consolidata, che unisce
in poche ore le terre del Friuli Venezia Giulia a quelle
austriache. ? la dimostrazione di come le antiche ostilit? della
Prima guerra mondiale si siano trasformate in rapporti di
amicizia, fondati non solo sugli interessi commerciali, ma anche
su valori condivisi. Per la Regione questo significa sviluppare
progetti comuni, anche con il sostegno di fondi comunitari, e
tracciare sempre nuovi sentieri di collaborazione e fratellanza”.
Il programma della giornata si ? aperto con la sfilata solenne
dal Parco Divisione Julia fino a Piazza P?rtschach, seguita dalla
cerimonia ufficiale e dallo scambio delle firme commemorative. A
seguire, un momento di raccoglimento presso il cimitero di
Rivignano Teor, con l’omaggio ai defunti da parte di una
delegazione di entrambi i Comuni, mentre i partecipanti hanno
potuto visitare il Parco tematico delle Ferrovie dello Stella,
tra locomotive storiche e modellini ferroviari. La mattinata si ?
conclusa con il pranzo conviviale nell’area festeggiamenti di
Flambruzzo, occasione di ulteriore incontro e fraternit?.
