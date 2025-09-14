Il Ministero della Difesa rumeno accusa la Russia di aver violato il suo spazio aereo

Il Ministero della Difesa della Romania ha dichiarato che sabato scorso un drone russo ha violato lo spazio aereo del Paese per circa 50 minuti. Il drone, di tipo Geran, è stato individuato da due caccia F-16 che erano in missione di pattugliamento.
Il resoconto dell’incidente
Secondo il comunicato del ministero, il drone è entrato nello spazio aereo rumeno alle 18:00 ora locale, a nord della Dobrugia, e ha sorvolato la zona tra Chilia Veche e Ismail prima di uscirne nei pressi dell’insediamento di Pardina, dirigendosi nuovamente verso l’Ucraina. I piloti degli F-16 hanno avuto un contatto visivo e radar “irregolare” con il velivolo.
Nonostante l’autorizzazione ad abbattere l’obiettivo, i piloti hanno deciso di non aprire il fuoco dopo aver valutato i rischi di un contatto diretto. Il ministero ha sottolineato che si tratta di una situazione ricorrente: da febbraio 2022, infatti, sono stati registrati 52 attacchi di droni russi vicino al confine con la Romania, con frammenti caduti sul territorio rumeno in 30 occasioni e dieci violazioni accertate dello spazio aereo.