#CONTIENE FOTO# ARDEA – SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI. UN ARRESTO PER SPACCIO.

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Legione Carabinieri Lazio
Compagnia di Anzio
COMUNICATO STAMPA
ARDEA  SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI.
UN ARRESTO PER SPACCIO.
ARDEA (RM)  Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Anzio
hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel
comune di Ardea e in località Tor San Lorenzo volto a prevenire e
contrastare i reati predatori e il fenomeno dello spaccio di sostanze
stupefacenti. Lattività è stata svolta seguendo le linee strategiche
indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise
nellambito del Comitato Provinciale per lordine e la sicurezza pubblica.
Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 50enne
del posto gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze
stupefacenti ai fini di spaccio.
I militari, notato un sospetto viavai di persone dall’abitazione delluomo,
hanno deciso di fermarlo al termine di un servizio di osservazione, dando
quindi seguito ad una perquisizione personale e domiciliare nei suoi
confronti. Allesito delle attività luomo è stato trovato in possesso di
10,3 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, un
bilancino di precisione e 1.760 euro in contanti, ritenuti verosimilmente
provento dell’attività illecita. Terminate le formalità di rito, l’arrestato
è stato così condotto presso il proprio domicilio, in regime di arresti
domiciliari, in attesa del rito direttissimo.
Nel medesimo contesto operativo, un 17enne italiano è stato sanzionato
amministrativamente e segnalato al Prefetto, quale assuntore di sostanze
stupefacenti poiché trovato in possesso di modiche quantità di hashish.
Il servizio straordinario svolto dai militari dellArma ha altresì permesso
di identificare 57 persone e controllare 32 veicoli.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini
preliminari), lindagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale
sentenza definitiva.
140925
___________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

