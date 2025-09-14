CONTIENE FOTO# ARDEA – SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI. UN ARRESTO PER SPACCIO.

(AGENPARL) – Sun 14 September 2025 Legione Carabinieri Lazio
Compagnia di Anzio
COMUNICATO STAMPA
ARDEA SERVIZIO STRAORDINARIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI.
UN ARRESTO PER SPACCIO.
ARDEA (RM) Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Anzio
hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel
comune di Ardea e in località Tor San Lorenzo volto a prevenire e
contrastare i reati predatori e il fenomeno dello spaccio di sostanze
stupefacenti. Lattività è stata svolta seguendo le linee strategiche
indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise
nellambito del Comitato Provinciale per lordine e la sicurezza pubblica.
Nel corso dei controlli i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 50enne
del posto gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze
stupefacenti ai fini di spaccio.
I militari, notato un sospetto viavai di persone dall’abitazione delluomo,
hanno deciso di fermarlo al termine di un servizio di osservazione, dando
quindi seguito ad una perquisizione personale e domiciliare nei suoi
confronti. Allesito delle attività luomo è stato trovato in possesso di
10,3 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi, un
bilancino di precisione e 1.760 euro in contanti, ritenuti verosimilmente
provento dell’attività illecita. Terminate le formalità di rito, l’arrestato
è stato così condotto presso il proprio domicilio, in regime di arresti
domiciliari, in attesa del rito direttissimo.
Nel medesimo contesto operativo, un 17enne italiano è stato sanzionato
amministrativamente e segnalato al Prefetto, quale assuntore di sostanze
stupefacenti poiché trovato in possesso di modiche quantità di hashish.
Il servizio straordinario svolto dai militari dellArma ha altresì permesso
di identificare 57 persone e controllare 32 veicoli.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini
preliminari), lindagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale
sentenza definitiva.
140925
