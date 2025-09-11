Close Menu
#CONTIENE FOTO# CARABINIERI DENUNCIANO 3 PERSONE PER RICETTAZIONE. VIAGGIAVANO CON OGGETTI D’ORO DI DUBBIA PROVENIENZA.

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA – CARABINIERI DENUNCIANO 3 PERSONE PER RICETTAZIONE.
VIAGGIAVANO CON OGGETTI DORO DI DUBBIA PROVENIENZA.
La scorsa notte, in piazzale della Stazione Tiburtina, 3 cittadini italiani
di 18, 23 e 31 anni, tutti residenti a Napoli, già noti per truffa, sono
stati fermati per un controllo mentre si trovavano a bordo di una
autovettura presa a noleggio. I Carabinieri della Stazione di Roma Nomentana
dopo aver identificato i tre, non avendo ricevuto valide motivazioni circa
la loro presenza in zona, hanno deciso di approfondire il controllo. A
seguito della perquisizione personale e veicolare i militari hanno rinvenuto
e sequestrato numerosi oggetti in oro come collane, anelli, un orologio ed
un telefono cellulare.
I tre sono stati quindi condotti in caserma e al termine degli accertamenti
sono stati denunciati a piede libero per ricettazione in concorso mentre,
gli oggetti sono stati sequestrati in attesa di ulteriori accertamenti. Non
si esclude che possano essere il bottino di truffe consumate nel corso della
giornata, nella Capitale.
110925
___________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

