CARABINIERI: UN ARRESTO IN FLAGRANZA PER TENTATO FEMMINICIDIO NEL COMUNE DI CASTELLANZA (VA)

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Legione Carabinieri “Lombardia”
COMPAGNIA CARABINIERI DI BUSTO ARSIZIO
OGGETTO:
CASTELLANZA (VA), N. 1 ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA PER
TENTATO FEMMINICIDIO.
In data 09 settembre 2025, alle h 12 circa, pattuglie della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio
intervenivano in Castellanza, via Cardinal Ferrari nr. 3, a seguito di segnalazione pervenuta al
NUE 112 relativa ad aggressione da parte di uomo armato di coltello. Veniva riscontrato dagli
operanti che una donna, 24enne italiana, era stata attinta da diverse coltellate e trasportata presso
l’ospedale di Legnano, mentre l’aggressore, un 33enne italiano, residente a Marnate, veniva
rintracciato presso l’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza ove si era recato
autonomamente. Dagli accertamenti esperiti emergeva che l’uomo si era recato presso l’abitazione
della sua ex convivente pretendendo di entrare. Alla opposizione della donna, scavalcava la
finestra al piano terra e accedeva in cucina, reperiva un coltello da cucina in loco e la colpiva più
volte sino a rompere il coltello stesso. La vittima riusciva ad uscire dall’appartamento ma una
volta raggiunto il cortile condominiale antistante veniva raggiunta e colpita ulteriormente con calci
alla testa. L’uomo, feritosi ad una mano nel corso dell’aggressione, con il coltello dallo stesso
utilizzato, è stato tratto in arresto dalla Stazione Carabinieri di Castellanza, e si trova piantonato
presso il predetto nosocomio, successivamente, al termine della degenza verrà associato presso la
locale casa circondariale. La parte offesa ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di
vita, ha subito diverse coltellate superficiali alle braccia e due più importanti al rene sinistro e
all’altezza del collo.
La donna aveva interrotto la loro convivenza in Marnate lo scorso mese di giugno, trasferendosi a
Castellanza con le due figlie minori avute dall’uomo, che attualmente sono state affidate alla
nonna materna.
