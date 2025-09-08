L’aeroporto di Heathrow riapre il Terminal 4 dopo l’allarme

Il Terminal 4 dell’aeroporto di Londra Heathrow ha ripreso le operazioni dopo essere stato precedentemente evacuato a causa di un presunto incidente che ha coinvolto materiali pericolosi. L’aeroporto ha annunciato la riapertura su X, dichiarando che “i servizi di emergenza hanno confermato che il Terminal 4 può riaprire in sicurezza”.
L’allarme aveva portato all’evacuazione del terminal, alla chiusura del check-in e all’interruzione del servizio ferroviario. La natura esatta del materiale pericoloso non è stata rivelata, ma l’aeroporto ha rassicurato il pubblico affermando che tutti gli altri terminal hanno continuato a funzionare regolarmente durante l’incidente. Ora, si sta facendo il possibile per garantire che i voli riprendano la loro normale programmazione.