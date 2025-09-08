Close Menu
#CONTIENE FOTO# ROMA – CONTROLLI SERRATI AL QUARTICCIOLO D’INTESA CON LA PROCURA CARABINIERI ARRESTANO 4 PERSONE IN POCHE ORE E NE DENUNCIANO UNA. SCOPERTI NASCONDIGLI PER OCCULTARE LA DROGA.

Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA  CONTROLLI SERRATI AL QUARTICCIOLO DINTESA CON LA PROCURA CARABINIERI
ARRESTANO 4 PERSONE IN POCHE ORE E NE DENUNCIANO UNA.
SCOPERTI NASCONDIGLI PER OCCULTARE LA DROGA.
ROMA  I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, con il supporto
di altri militari della Compagnia di Roma Casilina e dintesa con la Procura
della Repubblica di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di
controllo nellarea del quartiere Quarticciolo, finalizzato alla prevenzione
e al contrasto degli illeciti inerenti alle sostanze stupefacenti, seguendo
le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini,
e condivise nellambito del Comitato Provinciale per lordine e la sicurezza
pubblica.
Il bilancio dellattività è di 4 persone arrestate e una denunciata alla
Procura della Repubblica.
Nello specifico, militari hanno arrestato un cittadino italiano di 28 anni e
un tunisino di 18 anni, entrambi con precedenti, sorpresi a occultare
sostanze stupefacenti in un nascondiglio ricavato nel terreno. A seguito
della perquisizione personale e dallispezione del nascondiglio, i
Carabinieri hanno rinvenuto 9 dosi di crack, dal peso complessivo di quasi 5
g. Stessa sorte, poco dopo, per altri due uomini, un cittadino egiziano e
laltro marocchino, arrestati dai Carabinieri, in quanto sorpresi ad
occultare in un nascondiglio, 44 dosi di crack dal peso complessivo di quasi
30 g e una dose di cocaina.
Nel corso delle verifiche antidroga, i militari hanno rinvenuto e
sequestrato a carico di ignoti, 18 dosi di crack, una dose di cocaina e 4 di
hashish, rinvenute imboscate allinterno dei lotti condominiali.
Infine, un cittadino colombiano di 22 anni, è stato denunciato dai
Carabinieri, per evasione, in quanto è stato sorpreso fuori dallabitazione,
senza alcuna autorizzazione, in violazione della misura degli arresti
domiciliari a cui era sottoposto.
080925
___________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.za San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

