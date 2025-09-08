CITTADINO DEL BANGLADESH RICONOSCE L’UOMO CHE LO AVEVA RAPINATO NEL POMERIGGIO.

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 CITTADINO DEL BANGLADESH RICONOSCE LUOMO CHE LO AVEVA RAPINATO NEL
POMERIGGIO.
ERA APPENA STATO FERMATO DAI CARABINIERI IN QUANTO GRAVEMENTE INDIZIATO DI
AVER MINACCIATO CON UN COLTELLO E RAPINATO UNALTRA VITTIMA.
Laltra sera, in Piazza P. Togliatti, altezza Piazzale Partigiani, un uomo
ha chiesto aiuto ad una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di
Roma in transito, ai quali ha riferito di essere stato appena minacciato con
un coltello e rapinato del proprio borsello da parte di un cittadino
straniero. I Carabinieri hanno avviato tempestivamente le ricerche tra le
