Comunicato stampa. ATAC, cordoglio per la scomparsa della madre del sindaco Gualtieri

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Grazie per l’attenzione.
*ATAC, cordoglio per la scomparsa della madre del sindaco Gualtieri*
“Il presidente di ATAC, Alessandro Rivera e il Direttore Generale, Paolo
Aielli, a nome della dirigenza, del consiglio d’amministrazione e di tutti
i lavoratori di ATAC, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa della
madre del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la loro vicinanza al primo
cittadino e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore”, così in
una nota diffusa dall’azienda.
*Ufficio Stampa Atac*
*Via Prenestina, 45
00176
Roma
Tel. +39
http://www.atac.roma.it
**Seguici su**
_
_
*Le informazioni, le notizie e i dati contenuti nella presente
comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente ai
destinatari indicati in indirizzo.*
*La diffusione, distribuzione e/o la
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso
dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 e s.m. e i. in tema di
protezione dei dati personali.*