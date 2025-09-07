Close Menu
Trending
domenica 7 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

Comunicato stampa. ATAC, cordoglio per la scomparsa della madre del sindaco Gualtieri

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sun 07 September 2025 Grazie per l’attenzione.
*ATAC, cordoglio per la scomparsa della madre del sindaco Gualtieri*
“Il presidente di ATAC, Alessandro Rivera e il Direttore Generale, Paolo
Aielli, a nome della dirigenza, del consiglio d’amministrazione e di tutti
i lavoratori di ATAC, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa della
madre del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e la loro vicinanza al primo
cittadino e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore”, così in
una nota diffusa dall’azienda.
*Ufficio Stampa Atac*

*Via Prenestina, 45

00176
Roma

Tel. +39
http://www.atac.roma.it
**Seguici su**
  
  _
     _
*Le informazioni, le notizie e i dati contenuti nella presente
comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservati e sono, comunque, destinati esclusivamente ai
destinatari indicati in indirizzo.*
*La diffusione, distribuzione e/o la
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso
dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 e s.m. e i. in tema di
protezione dei dati personali.*

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl