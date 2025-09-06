CONTIENE FOTO# PRATICA DI MARE – CARABINIERI LIBERI DAL SERVIZIO INTERVENGONO PER UN INCENDIO IN UN CASOLARE E SALVANO UN UOMO.

(AGENPARL) – Sat 06 September 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
PRATICA DI MARE CARABINIERI LIBERI DAL SERVIZIO INTERVENGONO PER UN
INCENDIO IN UN CASOLARE E SALVANO UN UOMO.
Nel pomeriggio del 4 settembre scorso, in via Campo Selva, località Pratica
di Mare, due Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, in quel momento
liberi dal servizio, hanno notato una colonna di fumo provenire da un
casolare lungo la via e intervenuti hanno notato che i locali erano
interessati da un violento incendio, alimentato dalle esplosioni di alcune
bombole di gas. I militari hanno immediatamente spronato le persone che lo
abitavano ad uscire dalledificio e, proprio da loro, hanno appreso che
allinterno vi era ancora un uomo intrappolato.
Nonostante le fiamme alte, i Carabinieri si sono introdotti nel casolare e
hanno individuato luomo, un 51enne di origine marocchina, ormai stremato.
Seppur cosciente, poco reattivo, lo hanno quindi sollevato e trasportato di
peso in una zona di sicurezza, lontana dallarea ormai completamente avvolta
dalle fiamme.
I Carabinieri delle Stazioni di Torvaianica e Tor de Cenci, giunti sul
posto, hanno poi allertato personale del 118 perché i due Carabinieri
intervenuti, durante le operazioni di salvataggio, avevano inalato del fumo.
Dopo le prime cure sul posto, entrambi i Carabinieri sono stati trasferiti
al pronto soccorso della clinica SantAnna di Pomezia dove sono stati
trattenuti per accertamenti e successivamente dimessi con 30 e 15 giorni di
prognosi.
Luomo salvato, invece, è stato medicato sul posto e ha rifiutato il
successivo trasporto in ospedale, non avendo riportato, per fortuna,
conseguenze.
I Vigili del Fuoco di Pomezia hanno domato le fiamme, escludendo al momento
la presenza di inneschi o acceleranti. Non si sono registrati danni ad altre
abitazioni.
060925
___________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.zza San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma
