Box arancioni, Il Comune di Piacenza respinge con fermezza le dichiarazioni diffuse dall’Associazione Altvelox

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Il Comune di Piacenza respinge con fermezza le dichiarazioni diffuse
dall’Associazione Altvelox in merito alla campagna “AttentaMente”, che
prevede l’installazione di box arancioni allo scopo di fungere da
deterrente rispetto all’alta velocità sulle strade urbane. Dichiarazioni
che l’amministrazione considera diffamatorie e offensive e si riserva ogni
azione nelle sedi competenti a tutela dell’immagine dell’ente e della
correttezza dell’azione amministrativa.
È bene ribadire che i box arancioni non sono autovelox attivi e, di
conseguenza, non elevano sanzioni, ma costituiscono un efficace strumento
di prevenzione allo scopo di ridurre velocità nell’interesse primario della
sicurezza stradale e della tutela della vita umana.
Non esistono soltanto le istanze di chi lamenta multe ingiuste; esistono
prima di tutto le esigenze degli utenti deboli della strada — pedoni,
ciclisti, bambini, anziani, peraltro anch’essi rappresenti da svariate
associazioni — che hanno il sacrosanto diritto di muoversi in città in
sicurezza. È a loro che l’Amministrazione guarda, ed è per loro che è stata
avviata la campagna “AttentaMente”. Un obiettivo, quest’ultimo, che si
fatica davvero a immaginare come “ingiusto”.
L’associazione Altvelox sostiene di voler combattere quei Comuni che “fanno
cassa” sfruttando il tema della sicurezza stradale con sanzioni ingiuste. A
Piacenza il presupposto è del tutto sbagliato: qui non c’è alcun progetto
finalizzato a comminare multe. Semmai esattamente il contrario: puntare al
massimo della tutela della vita delle persone con il minimo delle sanzioni
possibile e immaginabile. Non c’è alcun inganno: i box arancioni, ben
visibili e riconoscibili, con tanto di segnaletica stradale, non contengono
autovelox attivi ma hanno già dimostrato – dati alla mano – di produrre un
effetto concreto, inducendo gli automobilisti a ridurre la velocità. A
regime, con tutte le autorizzazioni e le modalità previste per legge, verrà
installato un autovelox attivo a rotazione. Tutto ciò, come è evidente, ha
l’unica finalità di prevenire gli incidenti provocati dall’alta velocità
sulle strade urbane senza ricorrere a strutture “fisiche” ben più costose e
impattanti come i dossi, ad esempio, che hanno controindicazioni serie. Una
su tutte: rendono pericoloso il transito dei mezzi di soccorso o di
polizia, ovvero gli unici che hanno pieno diritto, come è ovvio che sia, a
viaggiare veloci nell’interesse della collettività.
È dunque legittimo domandarsi: quale sarebbe l’obiettivo di chi attacca
questa iniziativa? Consentire forse agli automobilisti di correre a
velocità folli nelle strade urbane?
Contrariamente a quanto sostenuto da Altvelox, l’Amministrazione comunale
ha fornito la documentazione richiesta attraverso l’accesso agli atti,
fatta eccezione per una minima parte della richiesta, formulata in termini
troppo generici e non circostanziati. È pertanto totalmente falso affermare
che non sia stato dato riscontro adeguato o trasparente.
Si ricorda, inoltre, che la stessa associazione è già stata oggetto di una
denuncia per diffamazione da parte del Prefetto di Belluno, circostanza che
conferma la tipologia di comunicazione particolarmente aggressiva e
fuorviante adottata nei confronti delle istituzioni.
L’Amministrazione comunale di Piacenza conferma con decisione che il
progetto “AttentaMente” è stato avviato con l’unico obiettivo di rafforzare
la sicurezza sulle strade cittadine e tutelare la vita dei cittadini, senza
finalità sanzionatorie o di altra natura.
Andrea Pasquali
Portavoce del Sindaco
Comune di Piacenza
(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Il Comune di Piacenza respinge con fermezza le dichiarazioni diffuse