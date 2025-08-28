(ARC) Sport: Anzil, Symposium Karate conferma Lignano come sede eventi

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Lignano Sabbiadoro, 28 ago – “Il Symposium Karate Fijlkam
conferma il ruolo di Lignano e del Friuli Venezia Giulia come
punto di riferimento nazionale per i grandi eventi sportivi.
Grazie agli investimenti che la Regione sta sostenendo, oggi
possiamo offrire strutture all’altezza di manifestazioni che
uniscono sport, turismo e formazione. ? un’occasione di crescita
e di confronto che rafforza l’immagine del nostro territorio e
valorizza i valori educativi e sociali dello sport, a partire da
quelli che il karate incarna da sempre: rispetto, disciplina e
responsabilit?”.
Lo ha dichiarato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con
delega allo Sport, Mario Anzil, alla cerimonia inaugurale del pi?
ampio e articolato evento federale dell’anno dedicato alla
disciplina del karate Fijlkam, in svolgimento fino al 31 agosto
2025 al Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro.
Il programma prevede sei giornate di lavori con sessioni teoriche
e pratiche, workshop, presentazioni e tavole rotonde,
coinvolgendo tutte le Commissioni Federali del settore Karate
Fijlkam e i migliori maestri italiani. Ampia l’offerta formativa,
con attivit? rivolte a tutte le fasce d’et? e aree di interesse:
dal seminario giovanile alle sessioni per Master, dal Karate
Tradizionale al ParaKarate, fino al programma Guardian Girls di
empowerment e autodifesa femminile.
“Questo evento ? anche un momento di condivisione che unisce
tutta la comunit? del karate, dai tecnici agli atleti, dai
dirigenti alle famiglie. La Regione sostiene con convinzione
manifestazioni che sanno coniugare agonismo e valori formativi
come educazione, rispetto e autocontrollo. In questo percorso
rientrano anche collaborazioni come la recente iniziativa GO!2025
? Jita Kyoei, che testimonia come il Friuli Venezia Giulia creda
nello sport non solo come competizione, ma come strumento di
crescita civile e culturale” ha aggiunto Anzil.
Il Symposium sar? arricchito dalla prima edizione della Open
League, competizione agonistica di alto livello che accompagner?
le giornate di lavori. Alla cerimonia inaugurale sono
intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Lignano Sabbiadoro
Laura Giorgi, il direttore delle Risorse Umane di Sport e Salute
Riccardo Meloni, il presidente del Coni Fvg Andrea Marcon, il
presidente Fijlkam Giovanni Morsiani e il presidente del settore
Karate Davide Benetello.
ARC/EP/pph
281910 AGO 25
