Close Menu
Trending
mercoledì 27 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Balcani

Fondo sulla gara per gli elicotteri a Sarajevo: dubbi sulla regolarità dell’appalto

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

L’acquisto di elicotteri per il Ministero degli Interni del Cantone di Sarajevo (MUP), guidato dal ministro Admir Katica, esponente di Elmedin Konaković, è sotto indagine a causa di irregolarità riscontrate nel processo di gara. Sebbene l’appalto sia in corso da sei anni, i velivoli non sono ancora stati consegnati.

L’operazione ha un valore di 35,5 milioni di KM (circa 18,2 milioni di euro), che si stima possa superare i 40 milioni di KM (circa 20,5 milioni di euro) con l’aggiunta di costi accessori come la formazione del personale. Cifre considerate “irrealisticamente elevate” da più parti.

Secondo un rapporto dell’Ufficio di revisione contabile della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, il Ministero degli Interni ha firmato illegalmente un contratto con l’azienda “Shot” di Zenica. I revisori hanno accertato che il contratto non è conforme alla legge sugli appalti pubblici della Bosnia-Erzegovina, in quanto non è stato definito un termine di consegna e le penali per il ritardo sono state ridotte.

In base alla documentazione di gara, la penale per ogni settimana di ritardo avrebbe dovuto essere dello 0,5% del valore del contratto. Tuttavia, il Ministero ha unilateralmente ridotto questa percentuale allo 0,1%, una mossa che ha sollevato forti sospetti sulla trasparenza e la correttezza del processo.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl