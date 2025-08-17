Macron: l’Europa deve partecipare ai colloqui su Ucraina insieme a Russia, Stati Uniti e Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l’Europa dovrebbe essere rappresentata al prossimo vertice sull’Ucraina, affiancando Russia, Stati Uniti e Ucraina nei negoziati.
“Sosterrò l’idea che non solo l’Ucraina, ma anche l’Europa debba essere presente al tavolo dei negoziati nei prossimi vertici. Insieme a Russia e Stati Uniti, perché è in gioco la sicurezza degli europei”, ha scritto Macron sulla sua pagina X.
Secondo il presidente francese, durante l’incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, i leader europei difenderanno non solo gli interessi di Kiev, ma anche quelli dei Paesi europei. “Domani non ci recheremo solo per accompagnare Zelensky. Ci recheremo per difendere gli interessi degli europei”, ha sottolineato.
Zelensky è atteso a Washington il 18 agosto per incontrare Trump. Al vertice parteciperanno anche il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.