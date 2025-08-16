0816 concerto nino d’angelo

Close Menu
(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025
COMUNICATO STAMPA
Tutto pronto per il concerto di Nino D’Angelo alla Spezia
Domenica 17 agosto alle ore 21.30, in Piazza Europa
La Spezia, 16 agosto 2025 – Domenica 17 agosto alle ore 21.30, in Piazza Europa, un imperdibile appuntamento con un’icona della musica italiana: Nino D’Angelo. Il celebre cantautore e attore napoletano farà tappa in città con il suo tour “I miei meravigliosi anni ’80”.
L’artista ripercorrerà i suoi 40 anni di carriera, partendo proprio dai brani che lo hanno reso celebre e che hanno segnato un’epoca. La tournée ha preso il via lo scorso anno con un trionfale concerto allo Stadio Maradona di Napoli, che ha visto la partecipazione di oltre 40.000 spettatori.
Sarà un’occasione unica per il pubblico spezzino di riascoltare successi come “Nu jeans e ‘na maglietta” e “Senza giacca e cravatta”, ripercorrendo la storia musicale di un artista che ha saputo raccontare, con la sua voce e le sue canzoni, le emozioni di un’intera generazione.

